MotoGP-Training Buriram 2026: Bestzeit Bezzecchi vor Marquez - Bagnaia in Q1!

Bestzeit im ersten Training, Bestzeit im zweiten Training. Marco Bezzecchi drückte dem ersten Trainingstag der MotoGP-Saison 2026 seinen Stempel auf. Der Aprilia-Fahrer fuhr auf dem Buriram International Circuit in Thailand mit 1:28.526 Minuten einen neuen Rundenrekord.

Damit nahm Bezzecchi Marc Marquez vier Zehntelsekunden ab. Der Weltmeister schaffte als Zweiter die Q2-Qualifikation, während sein Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia an den Top 10 scheiterte (zum Ergebnis).

Das Nachmittagstraining fand bei bewölktem Himmel, aber warmen 32 Grad Celsius statt. Zunächst arbeiteten die Fahrer wie immer mit Blick auf die beiden Rennen. Viele Fahrer begannen mit dem weichen Hinterreifen, der der Reifen für den Sprint ist.

Aber im Gegensatz zu Bezzecchi arbeitete Marc Marquez mit dem Medium-Hinterreifen. Nach dem ersten Run war der Ducati-Fahrer rund acht Zehntelsekunden langsamer. Bei Halbzeit verfinsterte sich der Himmel, und es fielen vereinzelte Regentropfen.

Die Fahrer kamen an die Box und bereiteten sich etwas früher als gewohnt für die Qualifying-Versuche vor. Im ersten Sektor hatten viele Fahrer rote Zwischenzeiten, aber im zweiten schienen mehr Tropfen zu fallen und kaum jemand konnte dort eine gute Zeit fahren.

Knifflig war vor allem die Anbremszone von Kurve 3 nach der langen Geraden. Vielen unterliefen dort Fehler, die die entscheidende Zeit kosteten. 21 Minuten vor Trainingsende war Marc Marquez Zwölfter und Bagnaia nur 18., weil sie keine guten Qualifying-Runden zusammenbrachten.

Während Bagnaia an die Box abbog, verbesserte sich Marc Marquez auf Platz vier. 20 Minuten vor Trainingsende lauteten die Top 5: Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Bezzecchi, Pedro Acosta (KTM), Marc sowie Alex Marquez (Gresini-Ducati). Bagnaia war vor seinem letzten Versuch 18.

Zu Beginn der letzten Viertelstunde legte Di Giannantonio nach, verbesserte seine Bestzeit auf 1:29.010 Minuten und hatte zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Zehntelsekunden Vorsprung. Gleichzeitig wurden wieder die Regenflaggen geschwenkt.

Marc Marquez leistete sich erneut einen Fehler, richtete vor Kurve 5 sein Motorrad auf und fuhr geradeaus weiter. Unter Druck stand vor allem sein Teamkollege. Bagnaia brachte weiterhin keine guten Runden zustande und war zehn Minuten vor Trainingsende weiterhin 18.

In den letzten drei Minuten fuhr Bezzecchi Bestzeit in allen vier Sektoren und stellte mit 1:28.526 Minuten neuen Rundenrekord auf. Augenblicke später verbesserte sich Marc Marquez auf Platz zwei - vier Zehntelsekunden hinter dem Aprilia-Fahrer.

Das war die Entscheidung. Di Giannantonio beendete den Freitag als Dritter. Acosta erzielte mit der KTM die viertschnellste Zeit, lag jedoch bereits fast sieben Zehntelsekunden hinter Bezzecchi. Mit Brad Binder auf Platz acht schaffte es auch eine zweite KTM ins Q2.

Jorge Martin (Aprilia) wurde Fünfter, gefolgt von Alex Marquez und der besten Honda von Joan Mir. Die Top 10 komplettierten Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), der kurz vor Trainingsende in Kurve 7 stürzte, und Johann Zarco (LCR-Honda).

Bagnaia verbesserte seine Zeit zum Schluss, aber es reichte nur für Platz 15. Auf die Spitze fehlten dem Ex-Weltmeister 1,3 Sekunden. Damit war er minimal schneller als der beste Yamaha-Fahrer: Fabio Quartararo wurde 16.

Bei den Rookies hatte Diogo Moreira (LCR-Honda) die Nase vorne. Der Moto2-Weltmeister belegte mit 1,575 Sekunden Rückstand Platz 18. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lag 1,839 Sekunden zurück und wurde 21.

Am Samstag beginnt das dritte Training um 4:10 Uhr MEZ, direkt gefolgt vom Qualifying ab 4:50 Uhr MEZ. Der erste Sprint des Jahres über 13 Runden startet um 9:00 Uhr MEZ.