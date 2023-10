MotoGP-Training Buriram: Martin trotz Sturz vorn - 18 Fahrer in 0,541 Sekunden

Trotz eines späten Sturzes hat Jorge Martin den Trainingsfreitag der MotoGP in Thailand als Spitzenreiter beendet. Der Pramac-Ducati-Pilot fuhr mit 1:29.826 Minuten die knappe Bestzeit vor den beiden Aprilia-Fahrern Maverick Vinales und Aleix Espargaro auf den Plätzen zwei und drei.

Auch am Nachmittag waren die Bedingungen in Buriram trocken und sonnig. Anders als im ersten Freien Training begann das Feld diese Session mehrheitlich auf der Medium-Reifenmischung, vereinzelt kam auch der harte Reifen zum Einsatz.

Eine frühe Unterbrechung gab es bei Francesco Bagnaia, der nach seiner Outlap wieder an die Box abbog und auf ein technisches Problem mit seiner Ducati deutete. Daraufhin wechselte die Crew die Bremsscheiben. Bagnaia rückte mit dem Zweitbike aus, mit dem er offenbar auch schon den Großteil von FT1 bestritten hatte.

Quartararo von Beginn an gut dabei

Im Klassement schob sich Alex Marquez (Gresini-Ducati) zunächst an die Spitze. Sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio setzte sich nach dem Podesterfolg in Australien vor einer Woche auf Platz drei hinter Fabio Quartararo (Yamaha) in Szene. Letzterer war wie schon am Vormittag wieder mit Doppelauspuff unterwegs.

Hatten im ersten Freien Training nur Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Maverick Vinales (Aprilia) die 1:31 Minuten genackt, markierten im Verlauf dieser Session immer mehr Piloten 1:30er-Zeiten. Kurz vor Halbzeit übernahm Vinales die Führung.

Die Abstände waren erneut sehr eng. 1,030 Sekunden trennten die 21 Fahrer zur Trainingshälfte. Im Kampf um Q2 zog das Tempo in der Schlussphase noch einmal an.

Martin mit Bestzeit und Sturz

Die erste Zeit unter 1:30 lieferte Vinales, der seine Führung damit vorläufig behaupten konnte. Im finalen Run wurde der Aprilia-Pilot aber noch von Martin verdrängt, bevor dieser in Kurve 3 stürzte. Die gelben Flaggen verhinderten weitere Verbesserungen, sodass Martin trotz seines Ausrutschers vorne blieb.

Aleix Espargaro war der dritte Fahrer in den 1:29er-Zeiten. Dahinter komplettierten Australien-Sieger Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Luca Marini (VR46-Ducati) die Top 5. Sein Teamkollege Marco Bezzecchi belegte Rang sechs.

Bagnaia wurde Siebter, gefolgt von Quartararo, Brad Binder (KTM) und Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas), die den Cut für den direkten Q2-Einzug ebenfalls schafften. Marc Marquez (Honda) scheiterte als Elfter knapp. Am Ende fehlten ihm nur 0,065 Sekunden. Auf die Bestzeit waren es weniger als vier Zehntel.

Extrem enge Abstände im Feld

Überhaupt bliebt es bis zum Schluss denkbar eng. 18 Fahrer lagen innerhalb von 0,541 Sekunden, was den Kampf um die restlichen zwei Q2-Plätze besonders spannend machen dürfte. In Q1 müssen neben Marquez unter anderem auch Jack Miller (KTM/13.), Di Giannantonio (14.) und Alex Marquez (18.) antreten.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Brad Binder (KTM)

Augusto Fernandez (Tech3-GasGas)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.