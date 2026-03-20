MotoGP-Training Goiania 2026: Zarco vor Marquez Schnellster, Razgatlioglu Dritter
Überraschungen am Freitag in Brasilien - Johann Zarco fährt vor Marc Marquez Bestzeit - Rookie Toprak Razgatlioglu Dritter - Marco Bezzecchi in Q1
Routinier Johann Zarco fuhr am Freitag die schnellste Runde
Foto: EVARISTO EVARISTO
Der vom Wetter beeinflusste Trainingstag auf der Goiania-Strecke in Brasilien endete mit Überraschungen. Johann Zarco (LCR-Honda) stellte vor Marc Marquez (Ducati) Bestzeit auf. Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) überraschte als Dritter, während es Marco Bezzecchi (Aprilia) nicht ins Q2 schaffte.
Nachdem die Strecke im ersten Training zu Mittag nass war, konnten die zweiten Sessions der beiden kleinen Klassen zunächst im Trockenen absolviert werden. Zu Beginn des MotoGP-Trainings zogen wieder dunkle Regenwolken auf. Zudem war es sehr windig.
Als die Boxengasse öffnete, fielen auch schon erste Regentropfen. Alle fuhren sofort auf die Strecke und nahmen Qualifying-Versuche in Angriff. Es war rutschig. In der ersten fliegenden Runde stürzte Brad Binder (KTM) im zweiten Sektor in Kurve 4.
Nach sieben Minuten kam Jack Miller (Pramac-Yamaha) ebenfalls in Kurve 4 zu Sturz. Die Zeiten und die Platzierungen änderten sich mit jeder gefahrenen Runde. Rookie und Lokalmatador Diogo Moreira (LCR-Honda) fuhr zunächst gute Zeiten, stürzte dann aber ebenfalls in Kurve 4.
Nach den ersten Versuchen führte Zarco das Klassement eine Zehntelsekunde vor Marc Marquez an. Jorge Martin (Aprilia) war Dritter, Pedro Acosta (KTM) Vierter und Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) überraschte als Fünfter.
Nicht gut zurecht kam Marco Bezzecchi (Aprilia), der nach seinem ersten Run mit zwei Sekunden Rückstand nur 19. war. Franco Morbidelli rollte ohne Sprit in Kurve 4 aus und musste seine VR46-Ducati hinter die Leitplanken schieben.
Nach einer halben Stunde, bei Halbzeit des Trainings, nahmen die Regentropfen zu. Trotzdem waren noch gute Zeiten möglich. Razgatlioglu verbesserte sich auf den dritten Platz. Zu diesem Zeitpunkt war Fabio Quartararo als Siebter der zweitbeste Yamaha-Fahrer.
Der stärker werdende Regen beendete schließlich die Zeitenjagd. Somit war die Honda-Bestzeit perfekt. Zarco beendete den Freitag mit 1:21.257 Minuten als Schnellster. Damit nahm er Marc Marquez 0,125 Sekunden ab. Razgatlioglu folgte mit drei Zehntelsekunden Rückstand als Dritter.
Martin war als Vierter der beste Aprilia-Fahrer. WM-Leader Acosta sicherte sich Platz fünf. Die weiteren Q2-Plätze gingen an Alex Marquez (Gresini-Ducati), Quartararo, Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati) und Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia).
Aldeguer kehrte nach seiner Beinverletzung, die er sich Anfang Januar zugezogen hatte, zurück. Im Fahrerlager nutzte er noch eine Krücke. Er fuhr am Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mit seinem MotoGP-Motorrad und qualifizierte sich direkt für Q2.
Zwei Aprilia-Fahrern gelang keine gute Runde. Mit zwei Sekunden Rückstand wurde Bezzecchi nur 20. Als einziger Fahrer ging der Thailand-Sieger noch einmal auf die Strecke; doch es war zu nass, eine Zeitenverbesserung war nicht mehr möglich.
Raul Fernandez (Trackhouse) lag 2,6 Sekunden zurück und wurde ebenfalls nur 21. Schlusslicht war Enea Bastianini (Tech3-KTM), dem 4,7 Sekunden auf die Spitze fehlten, womit er als nicht qualifiziert geführt wurde zum Ergebnis.
Zum Schluss wurden mit Regenreifen noch Startübungen in der Startaufstellung absolviert.
Am Samstag geht es mit dem Freien Training ab 14:10 Uhr MEZ weiter. Anschließend folgt das Qualifying ab 14:50 Uhr MEZ. Der Sprint über 15 Runden startet um 19:00 Uhr MEZ.
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