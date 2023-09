MotoGP-Training in Misano: Marco Bezzecchi am Freitag Schnellster

Lokalmatador Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) beendete den Trainingstag für das MotoGP-Rennen in San Marino als Schnellster. Der Italiener stellte mit 1:30.846 Minuten neuen Rundenrekord auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli auf. Mit Maverick Vinales (Aprilia) und Dani Pedrosa (KTM) waren drei verschiedene Marken in den Top 3 vertreten.

Bei Sonnenschein und Asphalttemperaturen von rund 44 Grad Celsius stand zunächst die Arbeit mit den Reifen und der Rennpace im Vordergrund. Der Großteil fuhr mit dem harten Vorderreifen. Hinten war Medium die bevorzugte Wahl, aber einige probierten auch den weichen Hinterreifen.

Im Fokus stand auch die Arbeit der drei Wildcard-Fahrer. Bei der Honda von Stefan Bradl gab es ein neues Chassis, einen anders geformten Auspuff und einen Massedämpfer unter dem Sitz, um mehr Grip am Hinterrad zu finden.

Technologisches Neuland hat KTM beschritten. Beide RC16 von Pedrosa hatten ein Carbon-Chassis. Diese für KTM neue Technologie will man nach vielversprechenden Testfahrten nun im Renneinsatz ausprobieren. Die Rundenzeiten waren konkurrenzfähig.

Bei der Ducati von Michele Pirro waren optisch keine großen Neuheiten zu sehen. Francesco Bagnaia und Jorge Martin (Pramac) fuhren wieder mit den neuen Luftleitelementen links und rechts bei der Vordergabel. Ihre Markenkollegen nicht.

Im Yamaha-Lager setzte Fabio Quartararo so wie in Barcelona wieder auf die alte Verkleidung mit kleineren Flügeln und ohne Heckfinnen, während Franco Morbidelli die Update-Version mit größeren Elementen fuhr.

Bevor in den letzten 20 Minuten Qualifying-Versuche gefahren wurde, führte Martin das Timing mit 1:31.416 Minuten vor Pedrosa, Bezzecchi sowie dem Aprilia-Duo Vinales und Raul Fernandez (RNF) an.

Nicht optimal verliefen die Rennvorbereitungen für Barcelona-Sieger Aleix Espargaro, der mit seiner Aprilia RS-GP nur Vorletzter war. Er war mit der Balance nicht zufrieden und hatte Chattering, weil Misano deutlich mehr Grip bietet als Barcelona.

Zwölf Minuten vor Ablauf der Zeit stürzte Jack Miller (KTM) bei seiner ersten Qualifying-Runde in Kurve 3 wegen Chattering. Im Gegensatz zu allen anderen Fahrern hatte der Australier für die Zeitattacke den weichen Vorderreifen gewählt, während der Rest bei der härtesten Variante blieb.

Marquez lässt sich von Pedrosa ziehen

Als alle ihren ersten Qualifying-Versuch absolviert hatten, führte Vinales das Timing mit dem zu diesem Zeitpunkt neuen Rundenrekord von 1:30.972 Minuten an. Die Entscheidung fiel in den finalen Minuten bei den zweiten Versuchen.

Bezzecchi brannte in seiner letzten Runde mit 1:30.972 Minuten einen neuen Rundenrekord in den Asphalt. Vinales konnte nicht mehr kontern und musste sich um 0,126 Sekunden geschlagen geben. Pedrosa beendete seinen zweiten Freitag in diesem Jahr an der dritten Stelle.

Mit Martin und Luca Marini (VR46) waren zwei weitere Ducati in den Top 5. Valentino Rossi beobachtete das Geschehen hinter den Leitplanken und durfte sich darüber freuen, dass beide VR46-Fahrer in den Top 5 waren.

Marc Marquez (Honda) ließ sich im zweiten Versuch von seinem ehemaligen Teamkollegen Pedrosa um den Kurs ziehen und sicherte sich so Platz sechs. Vorjahressieger Bagnaia schob sich zum Schluss trotz seiner Schmerzen auf Rang sieben.

Die weiteren Q2-Plätze sicherten sich Alex Marquez (Gresini-Ducati), Brad Binder (KTM) und Raul Fernandez. In den finalen Minuten gab es noch Stürze von Raul Fernandez, Pol Espargaro (Tech3-GasGas) und von Aleix Espargaro - alle passierten im letzten Sektor.

19 Fahrer befanden sich schlussendlich in einer Sekunde. Nicht ins Q2 hat es Yamaha geschafft. Quartararo und Morbidelli beendeten den Freitag auf den Plätzen 13 und 14. Beiden fehlten acht Zehntelsekunden auf den neuen Rundenrekord von Bezzecchi.

Bradl beendete den Freitag mit der neuen RC213V an der 15. Stelle. Am Ende des Feldes war Rins-Ersatz Takumi Takahashi zu finden. Fünf Sekunden fehlten dem Japaner. Damit wäre der LCR-Honda-Ersatzfahrer momentan nicht qualifiziert.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:50 Uhr. Der Sprint über 13 Runden ist morgen um 15:00 Uhr angesetzt.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Dani Pedrosa (KTM)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

Brad Binder (KTM)

Raul Fernandez (RNF-Aprilia)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.