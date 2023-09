MotoGP-Training Indien: Wieder VR46 vorn - Beide Hondas direkt in Q2

Auch im Nachmittagstraining der MotoGP in Indien ging die Bestzeit an einen VR46-Ducati-Piloten. Nur war es diesmal nicht Marco Bezzecchi, sondern Luca Marini, der sich mit 1:44.782 Minuten am Freitag den Spitzenplatz sicherte.

Der Italiener setzte sich knapp gegen Misano-Doppelsieger Jorge Martin (Pramac-Ducati) durch, dem nur acht Tausendstel fehlten. Aleix Espargaro (Ducati) wurde Dritter.

Nach dem ersten Kontakt mit der Strecke am Vormittag konnten die Fahrer am Nachmittag auf erste Daten und Eindrücke zurückgreifen. Erneut standen ihnen 70 Minuten zur Verfügung, um weiter Kilometer zu sammeln und sich am Ende der Session mit einem Zeitangriff für den direkten Q2-Einzug zu qualifizieren.

Technikprobleme bei Yamaha gelöst

Für Jack Miller begann die Session mit einem Ausritt ins Kiesbett. Der KTM-Pilot kam in Kurve 12 zu Sturz, es war jedoch ein vergleichsweise harmloser Ausrutscher.

Das Yamaha-Duo Fabio Quartararo und Franco Morbidelli konnte nach den Technikproblemen im ersten Training wieder ausrücken. Laut Teammanager Massimo Meregalli lag es am Getriebe. Das Problem sei in der Mittagspause jedoch behoben worden.

Das Feld konzentrierte sich zunächst auf die Arbeit mit den Reifen, von denen Michelin am Vorderrad eine Mischung mehr als sonst nach Indien mitgebracht hat.

Kurve 1 weiterhin Sturzschwerpunkt

Erneut erwies sich Kurve 1 als besonders tricky für die Fahrer: Bezzecchi und auch Aleix Espargaro (Aprilia) verbremsten sich hier gleich zu Beginn. Sie konnten einen Sturz aber noch abfangen - anders als Luca Marini (VR46-Ducati) und Michele Pirro (Ducati). Beide gingen dort unabhängig voneinander zu Boden.

War Bezzecchi am Vormittag noch der einzige Fahrer, der eine Zeit unter 1:46 Minuten markierte, zog das Tempo in diesem Training deutlich an. Fast das komplette Feld drang in die 1:45-er vor. Marini, Martin und Espargaro fuhren sogar 1:44er-Zeiten, wobei die Top 3 am Ende nur 51 Tausendstel voneinander trennten.

Marc Marquez lag mit 0,335 Sekunden schon etwas weiter zurück, verbuchte auf Platz vier aber ein starkes Freitagsergebnis für Honda. Bezzecchi komplettierte die Top 5. Maverick Vinales (Aprilia) und Francesco Bagnaia (Ducati) reihten sich dahinter ein.

Quartararo und auch Mir direkt weiter

Fabio Quartararo (Yamaha) schaffte als Achter zum ersten Mal seit dem Grand Prix von Großbritannien den direkten Sprung in Q2. Auf den Plätzen neun und zehn kamen auch Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Joan Mir (Honda) eine Runde weiter.

Ein später Sturz von Takaaki Nakagami (LCR-Honda) verhagelte zwei Fahrern den Q2-Einzug am Freitag: Brad Binder (KTM) und Augusto Fernandez (Tech-3-GasGas) waren auf ihren letzten Runden zwar schnell genug für die Top 10. Ihre Zeiten wurden wegen gelber Flaggen jedoch gleich wieder gestrichen.

LCR-Honda-Ersatz Stefan Bradl beendete den Freitag auf dem 20. Platz mit knapp anderthalb Sekunden Rückstand. Er konnte nur Nakagami und Pirro hinter sich lassen.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Luca Marini (VR46-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Marc Marquez (Honda)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Joan Mir (Honda)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.