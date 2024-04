MotoGP-Training Jerez: Bagnaia vor Vinales und Marquez, Acosta Sechster

Sieben der acht Ducati-Fahrer haben sich beim Grand Prix von Spanien am Freitag direkt für Q2 qualifiziert. Mit dem neuen Jerez-Rundenrekord von 1:36.025 Minuten setzte sich Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) an die Spitze.

Sein erster Verfolger war Austin-Sieger Maverick Vinales mit der Aprilia RS-GP. Aus der KTM-Familie schaffte es nur Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) in die Top 10, denn Brad Binder, Jack Miller und Dani Pedrosa hatten im entscheidenden Training Stürze.

Das Nachmittagstraining ging bei bewölktem Himmel und kühlen 20 Grad Celsius über die Bühne. Außerdem hatte der Wind etwas zugenommen. Im ersten Run stürzte Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) in Kurve 1 und Raul Fernandez (Trackhouse-Abrilia) in der Zielkurve ins Kiesbett.

Beiden war nichts passiert. Momente später rutschte Vinales am Scheitelpunkt von Kurve 1 aus. Er konnte mit seiner Aprilia gleich weiterfahren. Die meisten Fahrer arbeiteten vorne und hinten mit dem Medium-Reifen an der Rennpace.

Nur wenige probierten mit dem weichen Hinterreifen einen Longrun, darunter Bagnaia. Um die Chattering-Probleme zu beheben, waren seine beiden Ducatis anders abgestimmt, mit einer anderen Gewichtsverteilung für das Vorderrad.

Nach 25 Minuten lag die Yamaha von Ex-Weltmeister Fabio Quartararo im dritten Sektor im Kiesbett. Der Franzose stapfte davon. Das Sturzfestival ging weiter. Bei Halbzeit ging Alex Marquez (Gresini-Ducati) in der Zielkurve zu Boden.

Den nächsten Sturz hatte Wildcard-Starter Pedrosa in Kurve 2. Seine KTM schlug in den Airfence ein. Pedrosa war nichts passiert und er konnte davonlaufen. Kurz darauf erwischte es Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia) in der Zielkurve.

20 Minuten vor Trainingsende eröffnete Vinales mit frischen weichen Reifen die Zeitenjagd. Beim ersten Versuch klemmte sich Acosta an das Hinterrad von Pedrosa und konnte den Routinier und Jerez-Spezialisten genau studieren.

Nachdem Pedrosa/Acosta ihre fliegende Runde beendet hatten, stürzte Markenkollege Miller in seinem ersten Versuch. Der Australier war schon der achte Fahrer, der zu Boden gegangen war. Auch ihm war nichts passiert.

Brad Binder stürzt in entscheidender Runde

Nach den ersten Qualifying-Versuchen hieß es wieder Vinales gegen die Riege der Ducati-Fahrer. Die Aprilia-Speerspitze führte das Klassement vor Bagnaia, Bezzecchi, Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Enea Bastianini (Ducati) an.

Wie immer fiel die Entscheidung in den finalen Minuten. Als die Fahrer ihren letzten Versuch in Angriff nahmen und sie auf einer schnellen Runde waren, flog Binder in der schnellen Kurve 7 ab und sorgte für gelbe Flaggen. Vielen wurde diese Rundenzeit gestrichen.

Schließlich katapultierte sich Bagnaia mit dem neuen Rundenrekord von 1:36.025 Minuten an die Spitze und verdrängte Vinales um eine Zehntelsekunde von Platz eins. Auch Marc Marquez fuhr zum Schluss eine gute Runde und markierte die drittschnellste Zeit.

Auf den Plätzen vier und fünf folgten die beiden Ducati-Fahrer Bezzecchi und Martin. Acosta ließ sich in seinem letzten Versuch von Bezzecchi um den Kurs ziehen und landete an der sechsten Stelle. Aleix Espargaro (Aprilia) sicherte sich als Siebter einen Q2-Platz.

Die Top 10 komplettierten Bastianini, Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) und Alex Marquez. Somit fuhren sieben der acht Ducati-Fahrer direkt ins Q2. Aus der KTM-Familie schaffte das letztendlich nur Acosta.

Binder fiel durch seinen Sturz auf Platz elf zurück, Miller und Pedrosa folgten auf den Plätzen 13 und 14. Bester Yamaha-Fahrer war Alex Rins als 15., während Quartararo nur auf Platz 20 zu finden war. Im Honda-Lager war Takaaki Nakagami auf Platz 16 der beste Fahrer.

Drei Wildcards sind in Jerez dabei. Stefan Bradl fährt mit einer stark überarbeiteten Honda. Das Aerodynamik-Paket ist komplett neu, es gibt auch einen neuen Sitz und ein neues Chassis. Bei KTM fährt Pedrosa mit einem etwas anderen Motor.

Bei seiner KTM war auch der Flügel beim vorderen Kotflügel montiert. Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori hat ein anderes Ride-Height-System als die Stammfahrer. Yamaha hat am Freitag die Wildcard-Pläne für Cal Crutchlow bekannt gegeben: Mugello, Silverstone und Misano.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:50 Uhr MESZ. Der Sprint über zwölf Runden ist morgen wie gewohnt für 15:00 Uhr MESZ angesetzt.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Francesco Bagnaia (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Marc Marquez (Gresini-Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Pedro Acosta (Tech3-GasGas)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Enea Bastianini (Ducati)

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati)

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.