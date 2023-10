MotoGP-Training Mandalika: Aprilia-Doppelspitze, Bagnaia in Q1

Aprilia hat den Freitag in Indonesien mit einer Doppelführung beendet. Aleix Espargaro setzte sich trotz Sturz mit einem neuen Streckenrekord von 1:30.474 Minuten gegen seinen Teamkollegen Maverick Vinales durch.

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) komplettierte die Top 3, während WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati) den direkten Q2-Einzug als 16. deutlich verpasste.

Alex Marquez muss vorzeitig aufgeben

Vor Beginn des zweiten Freitagstrainings gab Gresini-Ducati bekannt, dass Alex Marquez das Rennwochenende nicht weiter bestreiten wird. Der Spanier hatte sich bei einem Sturz in Indien drei Rippen gebrochen und wagte in Mandalika einen Comebackversuch, doch die Schmerzen waren noch zu groß.

Bezzecchi konnte trotz seiner Schlüsselbein-OP vor wenigen Tagen hingegen weitermachen. Der VR46-Pilot war zwar, wie Marquez, am Vormittag gegen Ende des ersten Trainings gestürzt, erhielt bei einer anschließenden Untersuchung aber das Go.

Bei noch einmal heißeren Bedingungen als am Vormittag lag der Fokus in der zweiten Trainingssession des Tages zunächst auf der Rennvorbereitung und dem Reifenverschleiß, da das Rennen am Sonntag zur selben Uhrzeit stattfinden wird.

KTM-interne Kollision gleich zu Beginn

Für Brad Binder und Augusto Fernandez begann die Session mit einem unglücklichen Zwischenfall in Kurve 11. Beide verbremsten sich und fuhren in die asphaltierte Auslaufzone. Beim Versuch, Binder auszuweichen, stürzte Fernandez dann allerdings und riss Binder mit. Beide blieben aber zum Glück unverletzt.

Kurze Zeit später ging in derselben Kurve auch ihr KTM-Kollege Jack Miller zu Boden. Er war auf einer schnellen Runde unterwegs, als ihm Enea Bastianini in die Quere kam, der auf der Innenseite langsam fuhr. Miller musste leicht neben die Ideallinie ausweichen und rutschte schließlich übers Vorderrad weg.

Im Klassement gaben wie schon über weite Strecken des ersten Trainings die Aprilias den Ton an. Nur vier Tausendstel trennten Aleix Espargaro und Vinales an der Spitze.

Espargaro meldet sich nach Sturz zurück

So blieb es bis zur finalen Zeitenjagd, mit der sich auch entschied, wer den direkten Einzug in Q2 schafft. Aleix Espargaro verbesserte zunächst seine eigene Bestzeit, stürzte dann aber in Kurve 10. Im Ranking wurde er daraufhin von Vinales und Bezzecchi verdrängt, der mit 1:30.644 Minuten einen neuen Rekord markierte.

Zurück auf der Strecke griff Aleix Espargaro noch einmal an und unterbot Bezzecchis Zeit um 0,170 Sekunden. Damit war er wieder Spitzenreiter. Auch Vinales schaffte eine späte Verbesserung und schob sich vorbei an Bezzecchi auf Platz zwei.

Brad Binder (KTM) sicherte sich Platz vier vor Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Marc Marquez (Honda). Dahinter schafften es auch Miguel Oliveira (RNF-Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati), Miller und Fabio Quartararo (Yamaha) direkt in Q2. Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) scheiterte als Elfter knapp.

Bagnaia mit zu vielen Fehlern nur 16.

Ein Training zum Vergessen erlebte Weltmeister Bagnaia. Der Ducati-Pilot befand sich mehrfach auf Abwegen und hatte in der Schlussphase Pech mit gelben Flaggen durch späte Stürze von Bastianini und Miller. Im letzten Versuch verbremste sich Bagnaia dann in Kurve 11 und konnte sich nicht mehr steigern.

Die Session endete für ihn auf Platz 16 mit einem Rückstand von 1,161 Sekunden. Damit wird Bagnaia morgen in Q1 um den nachträglichen Q2-Einzug kämpfen müssen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.