MotoGP-Training Misano 1: Bagnaia vor Marc Marquez und Martin Schnellster

Ducati belegte beim Grand Prix von San Marino auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli im entscheidenden Freitagstraining die ersten fünf Plätze. Weltmeister Francesco Bagnaia trotzte den Schmerzen und führte das Klassement knapp vor Marc Marquez (Gresini) und Vorjahressieger Jorge Martin (Pramac) an.

Der herrliche Spätsommertag setzte sich auch am Nachmittag bei Außentemperaturen von rund 30 Grad Celsius fort. Für die Longruns wählten die meisten Fahrer vorne und hinten den Medium-Reifen von Michelin, die voraussichtlich die beste Wahl für die beiden Rennen sein werden.

Bei Fabio Quartararos Yamaha gab es in den ersten Minuten eine kuriose Situation. Das rechte Luftleitelement bei der Hinterradschwinge hatte sich gelöst und stand fast im rechten Winkel nach außen weg. Schließlich brach das Teil komplett ab.

Aragon-Sieger Marc Marquez (Gresini-Ducati) und Pedro Acosta (Tech3-GasGas) zählten zu den wenigen Fahrern, die mit dem weichen Hinterreifen an der Rennpace arbeiteten. Mit dem Medium-Hinterreifen zeigte auch Bagnaia eine starke Konstanz beim Longrun.

MotoGP-Arzt Angel Charte weilte in der Ducati-Box, um zu überwachen, wie es dem Weltmeister mit den Schulter- und Nackenschmerzen vom Aragon-Unfall erging. Auf der Strecke und auf der Stoppuhr waren keine wesentlichen Nachteile zu sehen.

Bevor in der Schlussphase Qualifyingversuche gefahren wurden, befanden sich Acosta, Marc Marquez, Bagnaia und Martin an der Spitze des Klassements. Sie konnten mit Rennabstimmung die besten Rundenzeiten fahren.

Die Zeiten waren dabei stark, denn die Spitze war vier Zehntelsekunden unter der schnellsten Rennrunde von vor zwölf Monaten. Schließlich waren die Qualifying-Versuche entscheidend, denn ein Q2-Platz kann die halbe Miete für die beiden Rennen sein.

An den Pole-Rekord vom Vorjahr (1:30.390 Minuten) kam aber niemand heran. Zehn Minuten vor Trainingsende lag die rote KTM von Acosta in Kurve 8 im Kiesbett. Dem Rookie war bei dem Sturz nichts passiert. Er brachte sein Bike zurück an die Box.

Martin führte nach den ersten Versuchen das Klassement an, aber die finalen Minuten entschieden über die Reihenfolge. Zwei Minuten vor Ablauf der Zeit sorgte Aleix Espargaro (Aprilia) nach einem Sturz zwischen den Kurven 1 und 2 kurz für gelbe Flaggen.

Schlussattacke von Marc Marquez

Kurz vor Espargaros Sturz hatte Bagnaia mit 1:30.685 Minuten Bestzeit aufgestellt. Aber in der letzten Runde hatten noch Marc Marquez und Martin persönliche Sektorbestzeiten. Marc Marquez verbesserte sich schließlich auf den zweiten Platz.

Martin steigerte sich nicht und beendete den Freitag damit als Dritter. Ducati dominierte auf heimischem Boden und belegte die ersten fünf Plätze. Hinter Martin folgten die beiden Lokalmatadoren Franco Morbidelli (Pramac) und Enea Bastianini.

Acosta war als Sechster der beste KTM-Vertreter. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) meldete sich vor heimischem Publikum als Siebter in den Top 10. Die beste Aprilia war Maverick Vinales auf Platz acht.

Quartararo schaffte als Neunter die erste direkte Q2-Qualifikation seit seinem Heimrennen in Le Mans im vergangenen Mai. Der letzte Q2-Platz ging an Jack Miller. Dessen KTM-Teamkollege Brad Binder scheiterte als Elfter knapp.

Bester Honda-Vertreter war Johann Zarco (LCR) auf Position 15. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 1,050 Sekunden. Wildcard-Starter Stefan Bradl (Honda) hatte drei Sekunden Rückstand und belegte den letzten Platz.

Joan Mir verzichtete auch auf das Nachmittagstraining, weil er sich wegen einer Magen-Darm-Entzündung nicht wohlfühlte. Ob er am Samstag auf seine Honda steigen kann, wird morgen entschieden.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:50 Uhr. Der Sprint über 13 Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.