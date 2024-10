MotoGP-Training Motegi: Binder führt Freitag vor Marquez und Martin an

Nicht Ducati, sondern KTM führt das MotoGP-Feld am Freitag in Motegi an: Brad Binder markierte mit 1:43.436 Minuten die Bestzeit und verwies Marc Marquez (Gresini-Ducati) auf Platz zwei. Jorge Martin (Pramac-Ducati) wurde Dritter.

Nach den Wetterkapriolen am Vormittag hatte sich die Lage zum Nachmittagstraining der Königsklasse beruhigt. Es war trocken und die Sonne zeigte sich. Bei den Reifen entschied sich das Feld für den harten Vorder- und den weichen Hinterreifen. Damit waren die Zeiten direkt schneller als im ersten Training.

Um die Bestzeit duellierten sich zunächst Martin und Francesco Bagnaia, wobei Letzterer die Nase nach dem ersten Run mit einer Zeit von 1:44.072 Minuten vorne hatte.

Bastianini zerlegt seine Ducati

Im Anschluss konzentrierten sich die Fahrer auf die Arbeit mit gebrauchten Reifen, um an ihrer Pace zu arbeiten und sich auf die Rennen vorzubereiten. Aus den Reihen von WM-Leader Martin war zu hören, dass er mit dem Grip am Hinterrad zu kämpfen hatte. Auch Marc Marquez wirkte in der Box zeitweilig unzufrieden.

Kurz vor Halbzeit des Trainings kam es zum ersten größeren Zwischenfall, als Enea Bastianini in der schnellen Linkskurve 13 stürzte. Seine Ducati wurde dabei ziemlich ramponiert. Bastianini schien aber okay. Zuvor hatte bereits Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) einen kleineren Ausrutscher in Kurve 3.

In der Schlussphase kämpfte das Feld dann mit frischen Reifen um den direkten Q2-Einzug und das Tempo zog noch einmal deutlich an. KTM-Fahrer Binder durchbrach als Erster die Marke von 1:44 Minuten, weitere Fahrer taten es ihm gleich.

Binder behauptet die Führung

Am Ende konnte sich Binder mit einer weiteren Steigerung aber an der Spitze behaupten, und das nur 0,033 Sekunden vor Marc Marquez. Überhaupt waren die Abstände eng: Die Top 6 mit Binder, Marquez, Martin, Pedro Acosta (Tech3-GasGas), Bastianini und Maverick Vinales (Aprilia) trennten knapp drei Zehntel.

Bagnaia beendete das Training auf Platz sieben. Auch ihm fehlten nur 0,318 Sekunden auf die Bestzeit. Dahinter zogen auch Alex Marquez (Gresini-Ducati) sowie das VR46-Duo Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi direkt in Q2 ein.

Jack Miller (KTM) stürzte spät und verpasste den Cut um drei Hundertstel. Auch Lokalheld Takaaki Nakagami (LCR-Honda) scheiterte als Zwölfter denkbar knapp am Direkteinzug.

Fabio Quartararos jüngste Q2-Serie riss auf Platz 14. Sein Yamaha-Teamkollege Alex Rins kam nicht über Platz 20 hinaus. Wildcard-Pilot Remy Gardner wurde mit einem Rückstand von 3,280 Sekunden Letzter. Ersatzfahrer Lorenzo Savadori (Trackhouse-Aprilia) belegte Rang 22. Ihm fehlten mit 2,427 Sekunden auf die Spitze.