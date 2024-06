MotoGP-Training Mugello: Bagnaia Schnellster, Rins mit der Yamaha Zweiter

Weltmeister Francesco Bagnaia beendete den Freitag beim Grand Prix von Italien in Mugello an der Spitze. Als einziger Fahrer unterbot der Ducati-Mann die Marke von 1:45 Minuten. Erster Verfolger war überraschend Alex Rins mit der Yamaha. Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) war trotz eines weiteren Sturzes als Dritter einmal mehr im Spitzenfeld dabei und die einzige KTM in Q2.

Schon in seiner ersten fliegenden Runde egalisierte KTM-Wildcard-Starter Pol Espargaro mit 366,1 km/h den Topspeed-Rekord. Das lag auch am Rückenwind auf der 1,1 Kilometer langen Zielgeraden. Später im Training wurde dieser Wert nicht mehr erreicht.

Fortschritte waren bei Yamaha zu sehen. Fabio Quartararo wurde in der Anfangsphase mit 360,0 km/h gemessen. Als in der Anfangsphase mit Rennabstimmung gefahren wurde, waren der Ex-Weltmeister und Rins in den Top 5 zu finden, während Honda über eine Sekunde zurück war.

Bei Halbzeit des Trainings lag die KTM in GasGas-Farben von Acosta in der Biondetti-Kurve im Kiesbett. Es war schon sein zweiter Sturz an diesem Tag. Acosta stieg auf den Elektroroller eines Fotografen, um sich zurück an die Box bringen zu lassen.

Aber zu zweit konnte das Bike nicht bergauf fahren. Acosta stieg ab und schob den Elektroroller an, was für einige Lacher sorgte - darunter von seinem Tech3-Teamchef Herve Poncharal an der Boxenmauer. Der Rookie setzte die Session mit seinem zweiten Bike fort.

Bevor die Zeitenjagd in der Schlussphase begann, führte Marc Marquez (Gresini-Ducati) das Klassement an. Die Bevorzugte Reifenwahl war vorne mittel und hinten weich. Interessanterweise probierte Marc Marquez für wenige Runden den weichen Vorder- und den mittleren Hinterreifen.

In den letzten 20 Minuten gab es dann das Qualifying für die wichtigen Q2-Plätze. Vor dem zweiten und letzten Versuch führte Maverick Vinales (Aprilia) das Klassement vor Rins, Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) an.

Bagnaia markierte dann mit 1:44.938 Minuten die Richtzeit, bog zwei Minuten vor Trainingsende an die Box und stellte seine Ducati ab. Einigen Fahrern wurden wegen Tracklimits (zu weit am Ausgang der Zielkurve außen auf der grünen Fläche) Zeiten gestrichen.

Die Zeit von Bagnaia wurde nicht mehr unterboten. Rins kam mit einer Fabelzeit bis auf 0,273 Sekunden an die Bestzeit heran. Sein Teamkollege Quartararo verpasste Q2 um lediglich 0,019 Sekunden, weil ihm eine Runde gestrichen wurde und er dann einen Fehler in Scarperia machte.

Nach seinem Sturz meldete sich Acosta als Dritter zurück. Miguel Oliveira zog als Vierter zum ersten Mal seit Indonesien im vergangenen Herbst direkt ins Q2 ein. Damit war der Portugiese vom Trackhouse-Team auch der beste Aprilia-Vertreter.

Nach zwei Q1-Teilnahmen schaffte Marc Marquez mit Platz fünf wieder einen guten Freitag. Enea Bastianini (Ducati) folgte als Sechster und Jorge Martin (Pramac-Ducati) als Siebter. Der WM-Führende hatte zum Schluss keine sauberen Runden.

Alex Marquez (Gresini-Ducati) sicherte sich als Achter einen Q2-Platz. Die Top 10 komplettierte das Aprilia-Duo Vinales und Aleix Espargaro. Auffallend war, dass Aprilia bei den Topspeed-Werten am Ende der langen Geraden Rückstand hatte.

Rückstand hatte auch das KTM-Duo im Qualifying-Versuch. Brad Binder war auf Platz 13 zu finden und Jack Miller nur auf 17. Somit hatte einmal mehr Acosta die Kohlen für die Pierer Mobility AG aus dem Feuer geholt.

Während Yamaha Fortschritte gemacht hat, war Honda trotz neuer Aerodynamik wieder die letzte Marke in der Hackordnung. Als 19. war Takaaki Nakagami der beste Vertreter. Sein Rückstand belief sich auf 1,1 Sekunden. Luca Marini war mit mehr als zwei Sekunden Rückstand Letzter.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:50 Uhr. Der Sprint über elf Runden wird morgen wie gewohnt um 15:00 Uhr gestartet.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Francesco Bagnaia (Ducati)

Alex Rins (Yamaha)

Pedro Acosta (Tech3-GasGas)

Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia)

Marc Marquez (Gresini-Ducati)

Enea Bastianini (Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.