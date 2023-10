MotoGP-Training Phillip Island: KTM-Duo an der Spitze, Bagnaia wieder in Q1

KTM hat den Trainingstag für den Grand Prix von Australien an der Spitze beendet. Brad Binder markierte auf Phillip Island mit 1:27.943 Minuten vor seinem Teamkollegen Jack Miller die Bestzeit. Nicht nach Plan lief der Freitag für Francesco Bagnaia (Ducati). Zum zweiten Mal hintereinander verpasste der Weltmeister den direkten Q2-Einzug.

Das Nachmittagstraining begann bei bewölktem Himmel und 24 Grad Celsius Lufttemperatur. Die meisten Fahrer rückten zu Beginn mit dem weichen Hinterreifen aus, um die Haltbarkeit für den morgigen Sprint zu checken. Vorne fuhr der Großteil mit dem harten Reifen.

Nach 20 Minuten rutschte Marc Marquez (Honda) aus. So wie am Vormittag passierte der Sturz wieder in Kurve 10. Das ist eine langsame Rechtskurve. Genau am Scheitelpunkt, als Marquez wieder ans Gas gehen wollte, klappte das Vorderrad ein. Sturz Nummer 25 der Saison.

Seine Pace war bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht stark. Marc Marquez fehlten rund sieben Zehntelsekunden auf die schnellsten Zeiten. Auch von Yamaha war während der Phase der Rennvorbereitungen nichts zu sehen. Fabio Quartararo fehlten 0,9 Sekunden.

Vor allem Maverick Vinales (Aprilia) zeigte mit Rennabstimmung mit einer Serie von Topzeiten eine sehr gute Pace. Bei Halbzeit der Session drehte dann doch auch Quartararo auf und fuhr Zeiten, die für die Top 5 gut genug waren.

Seine derzeit gute Form setzte Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati) fort. 22 Minuten vor Trainingsende fuhr der Italiener mit einem frischen Medium-Hinterreifen vorübergehend Bestzeit. Die Zukunft von "Diggia" ist weiterhin offen.

Bagnaia scheitert erneut am direkten Q2-Einzug

Als die letzten 20 Minuten begannen, starteten die ersten Fahrer mit einem frischen weichen Hinterreifen die Zeitenjagd. Das Aprilia-Duo Vinales und Aleix Espargaro setzte sich zunächst an die Spitze.

Anschließend wurde das Aprilia-Duo vom Pramac-Duo Jorge Martin und Johann Zarco an der Spitze abgelöst. Nachdem alle ihren ersten Qualifying-Versuch hinter sich hatten, war Bagnaia nur an der 14. Stelle zu finden.

Es blieb bis zum Fallen der Zielflagge spannend. Für die letzten fliegenden Runden hängte sich Martin an das Hinterrad von Bagnaia und beobachtete seinen WM-Gegner. Die letzte Runde von Bagnaia war entscheidend, denn er war bis auf Platz 17 zurückgefallen.

Aber die Runde war nicht gut genug. Als Elfter scheiterte Bagnaia zum zweiten Mal in Folge am direkten Q2-Einzug. Auf Platz zehn fehlten ihm 0,186 Sekunden. Auf die Spitze hatte der Italiener schon sieben Zehntelsekunden Rückstand.

A. Fernandez behindert Quartararo

Zum Schluss kam es auch noch zu einer engen Szene. Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) fuhr nach "Lukey Heights" langsam den Hügel hinunter und zog dann vor Kurve 10 nach links zurück auf die Ideallinie. Von hinten kam Quartararo auf seiner schnellen Runde angeschossen.

Der Franzose musste Augusto Fernandez ausweichen und konnte die Yamaha nur knapp vor dem Kiesbett abbremsen. Quartararo ärgerte sich, weil er deshalb als 17. auch in Q1 antreten muss. Die Rennkommissare kündigten eine Untersuchung der Situation an.

An der Spitze war schließlich Vinales als Dritter der erste KTM-Verfolger. Martin sicherte sich als Vierter souverän seinen Q2-Platz. Pol Espargaro (Tech3-GasGas) untermauerte als Fünfter, dass die RC16 auf dieser Strecke gut funktioniert. Das Satellitenteam fährt aber noch mit Stahlrahmen.

Auf den Plätzen sechs bis acht folgten mit Marco Bezzecchi (VR46), Di Giannantonio und Enea Bastianini drei Ducati-Fahrer. Aleix Espargaro und Zarco komplettierten zeitgleich die Top 10 und somit die Q2-Plätze. Ihr Rückstand betrug lediglich 0,533 Sekunden.

MotoGP-Ergebnis Phillip Island: Trainingsergebnis

Bester Honda-Fahrer war im Ergebnis schließlich Alex Rins (LCR) als Zwölfter. Marc Marquez klassierte sich als 16. Sein Rückstand auf die Spitze belief sich auf acht Zehntelsekunden. Somit ist Q1 am Samstag hochkarätig besetzt.

Das Qualifying findet am Samstag ab 01:50 Uhr MESZ statt. Aufgrund einer unsicheren Wetterprognose am Sonntag (Regen, starker Wind) findet das Rennen über die komplette Distanz bereits am Samstag ab 06:10 Uhr MESZ statt. Sollte es das Wetter zulassen, geht der Sprint am Sonntag über die Bühne.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Brad Binder (KTM)

Jack Miller (KTM)

Maverick Vinales (Aprilia)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Pol Espargaro (Tech3-GasGas)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati)

Enea Bastianini (Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.