Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Brundle fordert Reform: Drei Ideen gegen Safety-Car-Frust in der Formel 1

Formel 1
Silverstone
Brundle fordert Reform: Drei Ideen gegen Safety-Car-Frust in der Formel 1

IMSA Mosport 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

IMSA
Laguna Seca
IMSA Mosport 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

Simon Connor Primm setzt erstes Ausrufezeichen am Nürburgring

ADAC GT Masters
Simon Connor Primm setzt erstes Ausrufezeichen am Nürburgring

Mercedes klärt auf: Kein weiteres Problem abseits der Bremsbelüftung

Formel 1
Silverstone
Mercedes klärt auf: Kein weiteres Problem abseits der Bremsbelüftung

MotoGP-Liveticker Sachsenring: Marc Marquez toppt Trainingsfreitag

MotoGP
Sachsenring
MotoGP-Liveticker Sachsenring: Marc Marquez toppt Trainingsfreitag

MotoGP-Training Sachsenring 2026: Marc Marquez am Ende Schnellster

MotoGP
Sachsenring
MotoGP-Training Sachsenring 2026: Marc Marquez am Ende Schnellster

Die Formel-1-Fahrer und -Autos beim Goodwood Festival of Speed 2026

Formel 1
Die Formel-1-Fahrer und -Autos beim Goodwood Festival of Speed 2026

Ist Red Bull nach einem Jahr ohne Christian Horner besser dran?

Formel 1
Ist Red Bull nach einem Jahr ohne Christian Horner besser dran?
Trainingsbericht
MotoGP Sachsenring

MotoGP-Training Sachsenring 2026: Marc Marquez am Ende Schnellster

Marc Marquez stellt im Freitagstraining die Bestzeit auf - Jack Miller überrascht mit der fünftbesten Zeit - Francesco Bagnaia nicht in den Top 10 und muss in Q1 antreten

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
MotoGP-Training Sachsenring 2026: Marc Marquez am Ende Schnellster

Marc Marquez setzte sich in den finalen Minuten an die Spitze

Foto: Alexanderï¿½Trienitz Alexanderï¿½Trienitz

Marc Marquez (Ducati) fuhr im Freitagstraining für den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring die schnellste Zeit. Für die große Überraschung sorgte Jack Miller (Pramac-Yamaha) als Fünfter, während Francesco Bagnaia (Ducati) als 13. den direkten Q2-Einzug verpasste.

Auch am Nachmittag gab es optimale Wetterbedingungen. Der Himmel war ein wenig bewölkt, und mit 24 Grad Celsius herrschten bei leichtem Wind angenehme Temperaturen für die Fahrer, aber auch für die vielen Fans auf den Tribünen.

Zunächst standen die Vorbereitungen für die beiden Rennen im Vordergrund. Fast alle Fahrer begannen das Training mit dem harten Vorderreifen, denn es soll am Samstag und Sonntag deutlich wärmer werden.

Kurz vor Trainingshalbzeit entstand im zweiten Sektor in den Linkskurven eine enge Situation. Pedro Acosta (KTM) lief auf Franco Morbidelli (VR46-Ducati) auf und fühlte sich aufgehalten.

Nach seinem schweren Sturz vor zwei Wochen in Assen fuhr Marco Bezzecchi (Aprilia) gute Zeiten. Zur Halbzeit blieb er beim gebrauchten harten Vorderreifen, montierte einen neuen weichen Hinterreifen und fuhr vorübergehend Bestzeit.

Cal Crutchlow (LCR-Honda) eröffnete 25 Minuten vor Trainingsende die Qualifying-Versuche. Der 40-Jährige verbesserte sich damit auf den zehnten Platz, den er aber nicht lange halten konnte, als weitere Rundenzeiten kamen.

Zunächst legte Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) vor und war zwei Zehntelsekunden schneller als Alex Marquez. Der Gresini-Ducati-Fahrer steigerte sich in seiner nächsten Runde und verkürzte den Rückstand auf 0,090 Sekunden.

Eine Viertelstunde vor Trainingsende verließ Marc Marquez die Box mit neuen Reifen. Mit 19:841 Minuten fuhr der Weltmeister die erste Runde unter 1:20 Minuten an diesem Wochenende. Damit hatte er 0,263 Sekunden Vorsprung.

Momente darauf raste Miller mit der neuen V4-Yamaha mit der exakt gleichen Rundenzeit wie Marc Marquez über die Ziellinie. Die Zeitenjagd war damit aber noch lange nicht beendet.

Di Giannantonio unterbot die Zeit von Marc Marquez und Miller anschließend um 0,167 Sekunden und übernahm wieder die Spitze. Danach verbesserte sich Alex Marquez auf den zweiten Platz.

Für den finalen Angriff holten sich alle noch einen neuen weichen Hinterreifen in der Box ab. Marc Marquez katapultierte sich mit 1:19.395 Minuten an die Spitze. Auch Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) machte einen Schritt nach vorne auf Platz zwei.

Zwei Minuten vor Ablauf der Zeit sorgte Enea Bastianini (Tech3-KTM) mit einem Sturz in Kurve 8 für gelbe Flaggen. Kurz davor war Joan Mir von der Strecke abgekommen, blieb im Kiesbett aber auf seiner Honda sitzen und fuhr weiter.

Die weiteren Platzierungen

Damit war die Entscheidung gefallen. Hinter Marc Marquez und Fernandez folgten Di Giannantonio und Alex Marquez auf den Plätzen vier und fünf. Miller sorgte als Fünfter für die große Überraschung.

Assen-Sieger Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) belegte mit einer halben Sekunde Rückstand Platz sechs. Die Aprilia-Teamkollegen Bezzecchi und Jorge Martin folgten als Siebter und Achter.

Acosta schaffte mit Platz neun als einziger KTM-Fahrer den direkten Q2-Einzug. Den letzten Q2-Platz sicherte sich Morbidelli als Zehnter. Bastianini scheiterte nach seinem späten Sturz als Elfter knapp.

Francesco Bagnaia (Ducati) fehlten sieben Zehntelsekunden auf die Spitze, womit er den Freitag auf Platz 13 beendete und am Samstag in Q1 antreten muss. Als einzige Marke brachte Honda keinen Fahrer in die Top 10.

Luca Marini war mit acht Zehntelsekunden Rückstand auf Platz 14 der beste Honda-Fahrer. Insgesamt lagen 17 Fahrer innerhalb einer Sekunde.

Das abschließende Training beginnt am Samstag um 10:10 Uhr, direkt gefolgt vom Qualifying ab 10:50 Uhr. Der Sprint über 15 Runden startet um 15:00 Uhr.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel MotoGP-Liveticker Sachsenring: Marc Marquez toppt Trainingsfreitag
Nächster Artikel MotoGP-Liveticker Sachsenring: Marc Marquez toppt Trainingsfreitag
Mehr von
Gerald Dirnbeck

Vinales: "KTM schickte mir Vertrag, der zwei Wochen später ungültig war"

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
Vinales: "KTM schickte mir Vertrag, der zwei Wochen später ungültig war"

MotoGP FT1 Sachsenring 2026: Raul Fernandez knapp vor Marc Marquez

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
MotoGP FT1 Sachsenring 2026: Raul Fernandez knapp vor Marc Marquez

Sachsenring-Sieg? Aprilia winkt ab, Marquez fürchtet nur einen Gegner

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
Sachsenring-Sieg? Aprilia winkt ab, Marquez fürchtet nur einen Gegner
Mehr von
Marc Marquez

Marc Marquez jagt am Sachsenring gleich mehrere Agostini-Rekorde

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
Marc Marquez jagt am Sachsenring gleich mehrere Agostini-Rekorde

Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

MotoGP
MotoGP
Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

MotoGP
MotoGP
Sachsenring
"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen
Mehr von
Ducati Lenovo Team

World Ducati Week 2026: Bulega gewinnt, Marquez nicht im Spitzenfeld

Motorrad
Motorrad
World Ducati Week 2026: Bulega gewinnt, Marquez nicht im Spitzenfeld

MotoGP-Paddock Inside: Ein mutiger Schritt von Pedro Acosta zu Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Paddock Inside: Ein mutiger Schritt von Pedro Acosta zu Ducati

Marc Marquez gesteht: "Ich wollte nicht mehr ins Fahrerlager gehen"

MotoGP
MotoGP
Marc Marquez gesteht: "Ich wollte nicht mehr ins Fahrerlager gehen"

Aktuelle News

Brundle fordert Reform: Drei Ideen gegen Safety-Car-Frust in der Formel 1

Formel 1
Silverstone
Brundle fordert Reform: Drei Ideen gegen Safety-Car-Frust in der Formel 1

IMSA Mosport 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

IMSA
Laguna Seca
IMSA Mosport 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

Simon Connor Primm setzt erstes Ausrufezeichen am Nürburgring

ADAC GT Masters
Simon Connor Primm setzt erstes Ausrufezeichen am Nürburgring

Mercedes klärt auf: Kein weiteres Problem abseits der Bremsbelüftung

Formel 1
Silverstone
Mercedes klärt auf: Kein weiteres Problem abseits der Bremsbelüftung