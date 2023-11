MotoGP-Training Sepang: Alex Marquez weist Jorge Martin in die Schranken

Jorge Martin (Pramac-Ducati) musste sich am Trainingstag für den Grand Prix von Malaysia knapp geschlagen geben. Alex Marquez (Gresini-Ducati) fuhr auf dem Sepang-International-Circuit mit 1:57.823 Minuten Bestzeit. Einen Tag zum Vergessen erlebte Aleix Espargaro, der im Nachmittagstraining dreimal von seiner Aprilia stürzte.

Auch beim zweiten Freitagstraining wurden etwas mehr als 30 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Sepang ist aber wegen der hohen Luftfeuchtigkeit körperlich anstrengend. Es war auch praktisch windstill.

KTM setzte die Evaluation des neuen Auspuffs fort. Von rechts unten führt nicht mehr ein langes Rohr zum Endtopf. Dieses ist komplett verschwunden. Es war nur noch ein kleiner Stummel zu sehen. Dazu gab es Hitzeschutz bei der Schwinge und unterhalb der Fußraste des Fahrers.

Bei beiden Motorrädern von Jack Miller war der neue Auspuff zu sehen. Brad Binder fuhr nur bei einem Motorrad damit. Und die Aprilia-Piloten hatten hinter dem Windschild einen Luftschlauch, um die Hitze besser abzuführen und die Fahrer zu kühlen.

Alle begannen vorne und hinten mit dem Medium-Reifen. Nur Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) rückte mit dem harten Reifen aus. Gut begann es für Aprilia nicht. Nach zehn Minuten stürzte Aleix Espargaro in Kurve 1. Er war schon am Vormittag in der Zielkurve zu Boden gegangen.

Dunkle Wolken am Horizont zeigten, dass es unweit der Strecke zu regnen begonnen hatte. In der ersten halben Stunde setzten die Teams ihr geplantes Programm fort und arbeiteten an der Abstimmung.

Zu diesem Zeitpunkt führte wieder Martin das Timing vor Alex Marquez an. Auch Marc Marquez zeigte gute Rundenzeiten und war Dritter, obwohl bei seiner Honda in manchen Kurven Chattering zu sehen war. KTM zeigte mit Rennabstimmung keine Topzeiten.

Der Tag zum Vergessen setzte sich für Aleix Espargaro fort. Bei Halbzeit hatte der Aprilia-Pilot in Kurve 9 seinen nächsten Sturz. Bei seinen ersten drei Stürzen an diesem Tag ist ihm das Vorderrad in engen, langsamen Kurven eingeklappt.

In der letzten Viertelstunde begann die Zeitenjagd für die Q2-Plätze. Und Aleix Espargaro hatte in Kurve 5 seinen vierten Sturz des Tages, den dritten in diesem Training. Mit hängenden Schultern stapfte er durchs Kiesbett.

Für den letzten Versuch hängten sich beide Repsol-Honda-Fahrer und Rins-Ersatz Iker Lecuona an das Hinterrad von Martin und ließen sich ziehen. Es war optisch deutlich zu sehen, dass die Honda-Fahrer den Anschluss an den WM-Zweiten nicht halten konnten.

Martin fuhr die erste 1:57er-Zeit des Tages, aber Momente später war Alex Marquez noch einen Tick schneller. Mit 1:57.823 Minuten kam der Gresini-Fahrer bis auf weniger als eine halbe Zehntelsekunde an den Rundenrekord heran.

Alex Marquez wies Martin um 0,174 Sekunden in die Schranken. Sie waren die bestimmenden Fahrer des Tages. Das KTM-Duo Miller und Binder folgte auf den Plätzen drei und vier, aber sie hatten schon vier Zehntelsekunden Rückstand.

Maverick Vinales (Aprilia) komplettierte die Top 5. Luca Marini klassierte sich als Sechster und war damit schneller als sein VR46-Ducati-Teamkollege Marco Bezzecchi. Aber auch "Bez" zog als Neunter direkt ins Q2 ein.

Quartararo in den Top 10, Bautista Vorletzter

Eine wichtige Grundlage für ein gutes Wochenende setzte Fabio Quartararo. Als Siebter sicherte sich auch der Yamaha-Fahrer einen Q2-Platz. Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) beendete den Freitag als Achter. Johann Zarco (Pramac-Ducati) komplettierte hinter Bezzecchi die Top 10.

So wie oft herrschten wieder enge Zeitabstände im Feld. Franco Morbidelli (Yamaha) und Enea Bastianini (Ducati) belegten mit sieben Zehntelsekunden Rückstand die Plätze elf und zwölf. Das Honda-Duo Marc Marquez und Mir belegte die Plätze 15 und 16.

Abgesehen von Vinales war es für Aprilia ein Freitag zum Vergessen. Raul Fernandez stürzte in seinem Qualifyingversuch in Kurve 9. Er belegte Platz 18. Sein RNF-Teamkollege Oliveira folgte als 19. und Aleix Espargaro landete nach seinem vierten Sturz an der 20. Stelle.

Alvaro Bautista fährt in Sepang die beiden Ducati-Testmotorräder von Michele Pirro. Es ist die Seitenverkleidung mit der Stufe montiert, die Aprilia erfunden hat. Alle Ducati-Stammfahrer verwenden die andere Verkleidung mit den seitlichen Lufteinlässen vorne auf der Seite.

Der amtierende Superbike-Weltmeister tat sich schwer. Zweieinhalb Sekunden betrug sein Rückstand. Damit war Bautista nur schneller als Lecuona. Die beiden Fahrer aus der Superbike-WM waren klare Schlusslichter.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 03:50 Uhr MEZ. Der Sprint über zehn Runden ist für 08:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Jack Miller (KTM)

Brad Binder (KTM)

Maverick Vinales (Aprilia)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

