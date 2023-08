MotoGP-Training Silverstone: Aprilia-Bestzeit, Yamaha und Honda in Q1

Aleix Espargaro hat die Konkurrenz mit seiner letzten fliegenden Runde im Nachmittagstraining der MotoGP in Silverstone deklassiert: Der Aprilia-Pilot umrundete den Kurs in 1:58.183 Minunten und war 0,671 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Jorge Martin (Pramac-Ducati). Dritter wurde Brad Binder (KTM).

An diesem Wochenende greift in der MotoGP zum ersten Mal das angepasste Format, bei dem allein das Training am Nachmittag darüber entscheidet, wer direkt in Q2 einzieht und wer den Umweg über Q1 gehen muss. Neben der Rennvorbereitung lag der Fokus der Fahrer also darauf, sich in den Top 10 zu klassifizieren.

Bereits in den ersten zehn Minuten der Session kam es zu einem Sturz: Maverick Vinales ging mit seiner Aprilia in Kurve 16 übers Vorderrad zu Boden. Auf der Strecke markierte Binder auf der KTM derweil die erste Rundenzeit unter zwei Minuten.

Damit blieb Binder eine ganze Weile allein. Erst als mit Beginn der zweiten Trainingshälfte einige Fahrer mit frischen weichen Reifen attackierten, zog das Tempo an. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Vinales schoben sich im Klassement an Binder vorbei, während mit Luca Marini (auch VR46) ein weiterer Fahrer stürzte.

Die Top 10 befand sich zu diesem Zeitpunkt klar in der Hand von Ducati und Aprilia. Ein japanischer Hersteller war in der oberen Hälfte des Klassements nicht zu finden.

In der Schlussphase mischte sich das Feld dann noch einmal durch. Und es wurde merklich schneller. Vor der finalen Zeitattacke kratzte Bezzecchi bereits an der 1:59er-Marke. Mit Beginn seines letzten Runs stürzte der aktuelle WM-Dritte dann aber in Kurve 7 per Highsider und konnte nicht mehr eingreifen.

Im Klassement fiel der Italiener anschließend noch bis auf Platz sieben zurück. Denn neben den Top 3 mit Espargaro, Martin und Binder fuhren auch Vinales, Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Francesco Bagnaia (Ducati) Zeiten unter 1:59 Minuten und klassierten sich auf den Plätzen vier bis sechs knapp vor Bezzecchi.

Im Kampf um die letzten Top-10-Ränge setzten sich Marini und Alex Marquez (Gresini-Ducati) durch. Fabio Quartararo scheiterte als Elfter knapp. Ihm fehlten 0,127 Sekunden auf Platz zehn. Direkt dahinter folgte Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli.

Marc Marquez wurde als 13. zwar bester Honda-Pilot, verpasste den Q2-Direkteinzug aber genauso wie seine Markenkollegen Joan Mir (18.), Takaaki Nakagami (20.) und Iker Lecuona (22.). MotoGP-Rückkehrer Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) steigerte sich gegenüber dem ersten Training um drei Sekunden, blieb aber Vorletzter.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Aleix Espargaro (Aprilia)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Brad Binder (KTM)

Maverick Vinales (Aprilia)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Jack Miller (KTM)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

