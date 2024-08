MotoGP-Training Silverstone: Jorge Martin knapp vor Aleix Espargaro

Jorge Martin (Pramac-Ducati) hat sich am Freitag die Bestzeit im MotoGP-Training zum Grand Prix von Großbritannien 2024 in Silverstone gesichert. In der 60-minütigen Session am Nachmittag, deren Top-10-Ergebnis den direkten Einzug ins Q2-Segment des Qualifyings (Samstag) bestimmt, legte Martin in den letzten Minuten eine Rundenzeit von 1:57.911 Minuten hin.

Damit wurde der bestehende MotoGP-Streckenrekord in Silverstone - 1:57.767 Minuten von Johann Zarco aus der Saison 2022 - am Freitag nur ganz knapp verpasst. Nachdem Martin schon das erste Freie Training (FT1) am Vormittag für sich entschieden hatte, hielt er im Zuge der Schlussattacken mit weichen Hinterreifen die Konkurrenz knapp auf Distanz.

Aleix Espargaro (Aprilia) klassierte sich mit einem Rückstand von 0,045 Sekunden auf Martin als Zweitschnellster. WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia (Ducati) schloss das Training als Drittschnellster ab. Auch sein Rückstand auf Martin (0,074 Sekunden) belief sich auf weniger als einer Zehntelsekunde.

An der Werks-Ducati von Enea Bastianini gab es gleich zu Beginn der Session starke Rauchentwicklung. Und von der VR46-Ducati von Marco Bezzecchi, die im Gegensatz zu Bastianinis GP24 eine GP23 ist, gab es gleich in den ersten Minuten der Session ganz ähnliche Bilder.

Und auch der erste Sturz ließ nicht lange auf sich warten. Takaaki Nakagami (LCR-Honda; 22.) ging in Copse Corner zu Boden und verlor damit wie Bastianini und Bezzecchi einiges an Trainingszeit. In der letzten Minute gab es dann noch einen Sturz von Alex Rins (Yamaha; 18.) in Brooklands Corner.

Letzten Endes aber schloss Bastianini, der vorübergehend Bestzeit gehalten hatte, die Session auf P4 direkt hinter Teamkollege Bagnaia ab. Und auch Bezzecchi hat mit P9 den direkten Q2-Einzug geschafft.

Abgesehen von den Top 4 - Martin, Espargaro, Bagnaia, Bastianini sowie von Bezzecchi haben sich außerdem die beiden KTM-Werkspiloten Jack Miller und Brad Binder sowie Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) und als Zehnter und Letzter noch Marc Marquez (Gresini-Ducati) direkt für das zweite Qualifying-Segment am Samstag qualifiziert.

Den direkten Q2-Einzug knapp verpasst haben indes Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), Raul Fernandez, der bei Trackhouse-Aprilia beginnend mit diesem Wochenende auf einer RS-GP24 sitzt, und auch MotoGP-Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas).

Das Qualifying der MotoGP-Klasse beginnt am Samstag um 11:50 Uhr MESZ (10:50 Uhr Ortszeit). Der Sprint (zehn Runden) wird um 16:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit) gestartet. Die sehenswerten Retro-Designs aller MotoGP-Teams zum 75-jährigen Jubiläum der Motorrad-WM werden wie angekündigt am Sonntag im Grand Prix (20 Runden) gefahren.

Direkt für Q2 qualifiziert sind: