MotoGP-Training Valencia: Martin Zweiter, aber Bagnaia muss in Q1 ran!

Der Druck auf Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) ist beim MotoGP-Saisonfinale 2023 in Valencia nach dem Freitagstraining gestiegen. Der Weltmeister verpasste wegen gelber Flaggen die Top 10 und somit die direkte Q2-Qualifikation.

Sein WM-Herausforderer Jorge Martin (Pramac-Ducati) spielte die Taktikkarte und klemmte sich an das Hinterrad von Bagnaia. Er ließ sich dabei zu Platz zwei ziehen. Mit dem neuen Rundenrekord von 1:29.142 Minuten sicherte sich Aprilia-Fahrer Maverick Vinales die Bestzeit.

Am Nachmittag kletterte die Temperatur etwas. Beim Asphalt wurden 25 Grad Celsius gemessen. Zu Beginn des MotoGP-Trainings stand auch schon die Sonne etwas tiefer, was in einigen Kurven für nicht perfekte Sichtverhältnisse sorgte. Aber im Prinzip waren die Bedingungen gut.

Zunächst stand die Vorbereitung für die beiden Rennen auf dem Programm. Fast alle setzten auf den harten Vorderreifen. Hinten dominierte die Medium-Mischung, wobei einige Fahrer auch den weichen Reifen von Michelin für die Distanz probierten.

Nach fünf Minuten lag eine Aprilia in Kurve 1 im Kiesbett. Aleix Espargaro konnte aufstehen. Er humpelte davon, da er sich in Katar im Bereich des linken Knies eine Fraktur beim Wadenbein zugezogen hat.

Momente später flog Marco Bezzecchi in Kurve 9 von seiner VR46-Ducati. Der Italiener wurde im Kiesbett heftig herumgewirbelt. Er blieb unverletzt. Und Augusto Fernandez (Tech3-GasGas) ging in Kurve 14 zu Boden. Auch der Rookie des Jahres war okay.

Das Crashfestival setzte sich in der Anfangsphase fort. Als nächsten erwischte es Alex Rins. In Kurve 1 war ihm das Vorderrad seiner LCR-Honda eingeklappt. Auch er stand auf seinen Beinen und ging davon. Rins gab hier nach einer weiteren Operation beim rechten Bein sein Comeback.

Ein neues Detail gab es bei der Yamaha von Fabio Quartararo zu entdecken. Bei einem Motorrad waren kleine Flügel bei der Vordergabel zu sehen, wie sie schon von den drei europäischen Marken teilweise verwendet werden.

KTM fuhr wieder zweigleisig. Bei Jack Miller war der neue "Formel-1-Heckflügel" montiert und wieder der kurze Auspuff rechts unten. Brad Binder fuhr weiter mit dem langen Endrohr und dem Standard-Aero-Element hinter dem Sitz.

Eine sehr gute Pace zeigte wieder Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati), der das Klassement bei Halbzeit anführte. Aber schon bei Halbzeit montierten die ersten Fahrer einen frischen weichen Hinterreifen und eröffneten die Zeitenjagd.

Eine Viertelstunde vor Ablauf der Zeit flog Miller zu Beginn seiner ersten Qualifying-Attacke am Ausgang von Kurve 3 spektakulär per Highsider ab. Der Australier prallte hart auf den Asphalt auf, konnte im Kiesbett aber sofort aufstehen.

Taktik bei Pramac: Martin beschattet Bagnaia

Um Trümmerteile aufzuräumen, wurde die Session kurz unterbrochen. Schließlich begann die Zeitenjagd und Martin klemmte sich an das Hinterrad von Bagnaia und ließ sich zu Platz zwei ziehen, während Bagnaia nicht in den Top 10 war.

Dann stürzte Pol Espargaro (Tech3-GasGas) und sorgte für gelbe Flaggen. Bagnaia musste seine Runde abbrechen und verpasste damit den direkten Q2-Einzug. Der WM-Führende beendete den Freitag als 15. und steht morgen in Q1 unter Druck.

Hinter Vinales und Martin sortierte sich Johann Zarco mit der zweiten Pramac-Ducati als Dritter ein. Katar-Sieger Di Giannantonio mischte als Vierter wieder im Spitzenfeld mit. Bezzecchi erholte sich nach seinem Sturz und wurde Fünfter.

Es schafften auch beide KTM-Fahrer in die Top 10. Binder wurde Sechster und Miller Neunter. Nach seiner fliegenden Runde hatte Miller einen weiteren Sturz. Marc Marquez raste bei seinem Honda-Abschied als Siebter in die Top 10.

Mit Raul Fernandez (RNF) und Aleix Espargaro sind drei Aprilia-Fahrer in Q2 vertreten. Das Ducati-Werksteam ist morgen mit beiden Fahrern in Q1, denn Enea Bastianini wurde Elfter. Auch beide Yamaha-Fahrer verpassten den Sprung in die Top 10.

Joan Mir ist im Vormittagstraining in Kurve 9 gestürzt. Der Honda-Fahrer wurde nach Valencia in ein Krankenhaus für genauere Untersuchungen gebracht. Knochenbrüche wurden keine festgestellt. Das zweite Training ließ Mir aus. Samstagmorgen wird er erneut gecheckt. Dann wird entschieden, ob er das Wochenende fortsetzen kann.

Der verletzte Miguel Oliveira wird im RNF-Team von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten. Somit sind in der gesamten Saison bei keinem Rennen alle Stammfahrer am Start gewesen.

Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:50 Uhr. Der Sprint über 13 Runden ist für 15:00 Uhr geplant.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Maverick Vinales (Aprilia)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Brad Binder (KTM)

Marc Marquez (Honda)

Raul Fernandez (RNF-Aprilia)

Jack Miller (KTM)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.