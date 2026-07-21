MotoGP-Transfer bestätigt: Fabio Quartararo wechselt zu Honda

Honda hat die lange erwartete Verpflichtung von Fabio Quartararo offiziell bestätigt. Der französische MotoGP-Star wird ab der Saison 2027 für das Werksteam der Japaner an den Start gehen, und das mindestens bis Ende 2028.

Bereits seit Monaten war bekannt, dass Honda Quartararo als zentrale Figur für die Zukunft seines MotoGP-Programms gewinnen wollte. Wie Motorsport-Total.com bereits berichtet hatte, wurde die Einigung zwischen beiden Parteien Ende Januar erzielt. Die offizielle Bekanntgabe ließ jedoch länger auf sich warten.

Ein Grund dafür war die Vereinbarung der MotoGP-Hersteller, keine zukünftigen Fahrerwechsel öffentlich zu machen, bevor das sogenannte Concorde-Agreement unterzeichnet war. Dieses Abkommen definiert die Rahmenbedingungen für Hersteller und Promoter der Weltmeisterschaft für die kommenden fünf Jahre.

Darüber hinaus spielte auch Hondas eigener Zeitplan eine Rolle. Die Verantwortlichen folgen traditionell internen Abläufen, wodurch sich die Verkündung zusätzlich verzögerte. Nach Monaten mit ausweichenden Aussagen und zurückhaltenden Kommentaren von Quartararo folgte nun schließlich die offizielle Bestätigung.

Quartararo soll 850er-Projekt von Honda anführen

In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Honda Racing Corporation (HRC) freut sich, die Verpflichtung von Fabio Quartararo für die MotoGP-Weltmeisterschaft der Saisons 2027 und 2028 bekannt zu geben. Quartararo wird ab 2027 mit dem Honda-HRC-Werksteam zu Beginn der 850-ccm-Ära der MotoGP antreten."

Eine Stellungnahme von Quartararo selbst war in der Mitteilung nicht enthalten, da der Franzose bis zum Ende der laufenden Saison weiterhin vertraglich an Yamaha gebunden ist.

Noch offen ist die Besetzung des zweiten Platzes in der Honda-Werksteam-Box. Zur Auswahl für Quartararos künftigen Teamkollegen stehen David Alonso, der aus der Moto2 aufsteiget, und Diogo Moreira. Der Fahrer, der sich nicht für das Honda-Werksteam durchsetzt, soll künftig für das Satellitenteam LCR-Honda antreten.

Quartararo beendet achtjährige Yamaha-Ära

Der Wechsel zu Honda bedeutet für Quartararo das Ende einer achtjährigen Zusammenarbeit mit Yamaha. Der Hersteller aus Iwata hatte ihm 2019 den Aufstieg in die MotoGP ermöglicht, zunächst im Satellitenteam Sepang-Racing. Nach zwei erfolgreichen Jahren wurde der Franzose 2021 in das Yamaha-Werksteam befördert und krönte diese Saison direkt mit dem Gewinn der MotoGP-Weltmeisterschaft.

Nach diesem Triumph begann jedoch der sportliche Absturz von Yamaha. Die Konkurrenzfähigkeit der M1 nahm kontinuierlich ab. Dennoch entschied sich Quartararo, dem Hersteller noch eine weitere Chance zu geben. Im April 2024 verlängerte der Weltmeister seinen Vertrag und bekannte sich erneut zu Yamaha.

Die fehlenden Fortschritte mit Blick auf das neue technische Reglement, das ab 2027 in der MotoGP eingeführt wird, sowie die mangelnde Verbindung zu den neuen Entscheidungsträgern innerhalb des Unternehmens führten letztlich dazu, dass Quartararo um die Weihnachtszeit seine Entscheidung zugunsten Hondas traf.

Erfolgsbilanz: Weltmeister, elf Siege und 21 Poles

Quartararo bringt eine beeindruckende Statistik zu Honda mit. Neben seinem Weltmeistertitel aus dem Jahr 2021 stehen in seiner MotoGP-Bilanz insgesamt elf Grand-Prix-Siege, 32 Podiumsplatzierungen und 21 Polepositions. In der aktuellen Saison konnte der Yamaha-Pilot allerdings noch kein Podium feiern. In der Gesamtwertung liegt Quartararo derzeit als bestplatzierte Yamaha auf dem 14. Rang.