MotoGP-Transferkarussell: Chantra bei LCR-Honda ein Kandidat statt Nakagami

Nur noch wenige Plätze sind für die MotoGP-Saison 2025 zu besetzen. Die größte Frage betrifft das neue Yamaha-Satellitenteam Pramac. Dort sind die Routiniers Miguel Oliveira und Jack Miller Kandidaten, aber auch Moto2-Fahrer wie Tony Arbolino, Sergio Garcia oder Alonso Lopez.

Bei Gresini-Ducati wird Fermin Aldeguer der Teamkollege von Alex Marquez werden. Und bei VR46-Ducati werden zwei Italiener die Fahrerpaarung bilden. Neben Fabio Di Giannantonio wird im nächsten Jahr Franco Morbidelli eine GP24 fahren.

Bei Trackhouse-Aprilia bahnt sich an, dass nicht der US-Amerikaner Joe Roberts den Platz neben Raul Fernandez bekommen wird. Stattdessen steht dort Ai Ogura in der Poleposition, der seit Jahren von Honda unterstützt wird, obwohl er aktuell im MT-Helmets-Moto2-Team fährt.

"Diese News hat mich überrascht", sagt LCR-Teamchef Lucio Cecchinello bei Sky Italien. "Denn es wäre für einen Japaner logischer gewesen für Honda zu fahren, statt für ein amerikanisches Team."

Ogura hatte von Honda bereits für 2023 ein MotoGP-Angebot auf dem Tisch liegen. Der Japaner wurde 2022 Moto2-Vizeweltmeister und hätte den Platz von Takaaki Nakagami bei LCR übernehmen können. Ogura lehnte aber ab, weil er sich noch nicht bereit fühlte.

Trotzdem blieb der heute 23-Jährige ein Kandidat für Nakagamis Platz bei LCR. Doch Trackhouse-Teamchef Davide Brivio hat ein Auge auf Ogura geworfen. In der Sommerpause soll man sich hinter den Kulissen bereits einig geworden sein.

Ai Ogura wird voraussichtlich bei Trackhouse MotoGP fahren Foto: Motorsport Images

"Vielleicht bevorzugt er für sein MotoGP-Debüt ein Motorrad, das bereits konkurrenzfähig ist", rätselt Cecchinello über Oguras Beweggründe. Bei LCR ist Johann Zarco auch für das kommende Jahr mit einem Honda-Vertrag gesetzt.

Offen ist, wer sein Teamkollege sein wird. "Zu diesem Zeitpunkt verbleiben Chantra und Nakagami als Kandidaten für 2025", verrät Cecchinello. Somkiat Chantra fährt seit 2019 für das Honda-Team Asia in der Moto2.

Dieser Rennstall wird von Ex-Rennfahrer Hiroshi Aoyama gemanagt. Zwei Rennen hat Chantra bisher gewonnen. Das war 2022 in Indonesien und 2023 in Japan. In der laufenden Saison gelang dem Thailänder noch kein Podestplatz. Nach Silverstone ist er WM-Elfter.

Takaaki Nakagami will bei LCR bleiben

Auf der anderen Seite hofft Nakagami auf einen Verbleib und eine achte Saison mit LCR. Hat er schon mit den Honda-Managern gesprochen? "Nein, noch nicht. Nach dem Rennen [in Silverstone] habe ich einen Termin. Dann werden wir sehen, ob es positive News gibt. Ich bin mir nicht sicher."

Der 32-Jährige will ganz klar bleiben: "Ja, mein Plan A ist, hier im gleichen Team zu bleiben und weiterzumachen. Ehrlich gesagt, es ist nicht fair, mein Potenzial anhand dieser Saison zu beurteilen. Alle vier Fahrer haben Mühe, nicht nur ich."

Takaaki Nakagami will eine achte Saison im LCR-Team fahren Foto: Motorsport Images

"Ich will natürlich meinen Speed und mein Potenzial mit einem konkurrenzfähigen Motorrad zeigen. Auf der anderen Seite kann ich mit meiner Erfahrung bei der Entwicklung helfen", so Nakagami. "Der Plan ist, als MotoGP-Fahrer weiterzumachen. Wir werden es sehen."

Und was denkt er über seinen Landsmann Ogura bei Trackhouse? "Ich denke, für ihn ist es eine gute Chance. Er hat einige Rennen in der Moto2 gewonnen und ist einer der besten Fahrer in dieser Klasse. Er hat den Speed, eine starke Mentalität und kämpft um die WM. Deshalb macht es Sinn, dass er Angebote hat. Das ist gut für die Zukunft japanischer Fahrer."