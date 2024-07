MotoGP-Transfermarkt: Welche Crewchiefs für 2025 das Team wechseln

Nachdem der MotoGP-Fahrermarkt für die kommende Saison weitestgehend geklärt ist und es nun darum geht, die letzten freien Motorräder noch zu besetzen, verlagert sich das Geschehen auf dem Transfermarkt mehr und mehr von den Piloten auf die Techniker.

Mit Ausnahme von Fabiano Sterlacchini, der seinen Vertrag als KTM-Technikchef aus familiären Gründen nicht verlängert hat, ist es in diesen Fällen üblich, dass die Ingenieure und Crewchiefs bei einem Wechsel von einem Team zu einen anderem demjenigen Fahrer folgen, für dessen Motorrad sie zuständig sind.

Wie unsere Kollegen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, erfahren haben, wird Jack Millers Crewchief Christian Pupulin für die MotoGP-Saison 2025 von KTM zu Honda wechseln. In der Box des japanischen Werksteams wird der Ingenieur aus Australien künftig für Luca Marinis Motorrad zuständig sein.

Marini, der seit Saisonbeginn 2024 für das Honda-Werksteam fährt und der einen Zweijahresvertrag bis Ende 2025 besitzt, arbeitet aktuell mit Giacomo Guidotti zusammen. Guidotti wiederum (dessen Bruder Francesco Guidotti bei KTM der Teammanager ist) kam 2017 zu Honda. Dort hat er seitdem mit Dani Pedrosa, Joan Mir und Takaaki Nakagami (im Falle des Japaners im LCR-Team) gearbeitet.

In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Marini in seinen Vertragsgesprächen mit Honda darum geben hatte, mit Santi Hernandez arbeiten zu können, der bis zu diesem Zeitpunkt der Schatten von Marc Marquez war.

Tatsächlich versuchte der sechsmalige MotoGP-Weltmeister, Hernandez von Honda mit zu Gresini-Ducati zu nehmen, aber dieses Manöver kam letztendlich nicht zustande. Als klar wurde, dass Hernandez bei Honda bleibt, da bat Joan Mir, dass man ihm den langjährigen Marquez-Crewchief an die Seite stellt. Und genau das hat der japanische Hersteller auch getan.

Marinis zukünftiger Crewchief Christian Pupulin wiederum verbrachte vor seinem Wechsel zusammen mit Jack Miller zu KTM (Winter 2022/23) fast sein gesamtes berufliches Leben bei Ducati. Dort arbeitete er abgesehen von Miller unter anderem mit Nicky Hayden und Andrea Dovizioso zusammen. Der Teamwechsel des gelernten Luftfahrttechnikers aus Australien wird aber nicht der einzige Techniker-Wechsel sein, der für die MotoGP-Saison 2025 passieren wird.

Jose Manuel Cazeaux folgt Maverick Vinales von Aprilia zu Tech3-KTM Foto: Alexander Trienitz

Wie vor ein paar Wochen berichtet, wird Marc Marquez bei seiner Ankunft im Ducati-Werksteam den bisherigen Crewchief von Enea Bastianini vorfinden, nämlich Marco Rigamonti.

Bastianini wiederum wird im Zuge eines Wechsels zu Tech3-KTM wieder mit Alberto Giribuola zusammengeführt, der einst im Gresini-Team für seine Ducati verantwortlich war, bevor er als technischer Koordinator zu KTM wechselte. Vor seiner Saison mit Bastianini bei Gresini-Ducati (2022) war Giribuola im Ducati-Werksteam der Crewchief von Andrea Dovizioso.

Was die andere Seite der Tech3-KTM-Box für 2025 betrifft - nämlich diejenige, die von Maverick Vinales besetzt wird - so hat Motorsport.com Spanien erfahren, dass man dort Jose Manuel Cazeaux sehen wird.

Vinales hat den Argentinier, der einst für Ducati tätig war und dort unter anderem als Elektronikingenieur am Motorrad von Nicky Hayden arbeitete, für sein eigenes MotoGP-Debüt bei Suzuki (2015) an die Seite gestellt bekommen. Bei Aprilia wurde die Zusammenarbeit Vinales/Cazeaux zu Saisonbeginn 2023 reaktiviert.

Abzuwarten bleibt, wer künftig bei Aprilia für die RS-GP von Neuzugang Jorge Martin zuständig sein wird. Motorsport.com Spanien geht davon aus, dass einer der Topkandidaten Daniele Romagnoli ist - Martins aktueller Crewchief bei Pramac-Ducati. Obwohl sein Ducati-Vertrag über 2024 hinaus läuft, ist es unwahrscheinlich, dass Romagnoli in Borgo Panigale angestellt bleibt.

Folgt Daniele Romagnoli "seinem" Fahrer Jorge Martin von Pramac-Ducati zu Aprilia? Foto: Motorsport Images

Ein weiterer Crewchief der wahrscheinlich die Fronten wechseln wird, ist Antonio Jimenez. Er befindet sich in Gesprächen mit Honda. Kommt es zu einer Einigung, dann würde Jimenez gemeinsam mit Aleix Espargaro, mit dem er aktuell zusammenarbeitet, wechseln. Espargaro geht für 2025 von Aprilia zu Honda, um dort Testfahrer zu werden.

Ebenfalls noch unklar ist, wer Marco Bezzecchi bei Aprilia als Crewchief betreuen wird - insbesondere dann, wenn Jose Manuel Cazeaux gemeinsam mit Vinales zu Tech3-KTM wechselt. In diesem Zusammenhang ist David Munoz einer der begehrtesten Namen. Er hat vor einigen Jahren an der Seite von Valentino Rossi bei Yamaha seinen Einstand in der MotoGP-Klasse gegeben.

Derzeit arbeitet Munoz bei VR46-Ducati mit Fabio Di Giannantonio zusammen. Während alles darauf hindeutet, dass "Diggia" im Team bleibt und in der neuen Saison eine Ducati Desmosedici GP25 zur Verfügung haben wird, ist das momentan wahrscheinlichste Ziel für Munoz aber nicht Aprilia, sondern das Pramac-Team, wo man ab 2025 mit Yamaha-Bikes ausrücken wird.