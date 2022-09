MotoGP und Motorsport Network enthüllen Ergebnisse der Fan-Umfrage

Audio-Player laden

Dorna Sports und Motorsport Network haben die wichtigsten Ergebnisse der globalen MotoGP-Fan-Umfrage 2022 bekanntgegeben. Die im Juni und Juli weltweit durchgeführte Umfrage wurde von MotoGP in Auftrag gegeben, von Motorsport Network veranstaltet und verwaltet und von Nielsen Sports, dem globalen Experten für Informationen, Daten und Messungen, ausgewertet.

Die Umfrage wurde in 14 Sprachen auf Motorsport.com und den Schwesterplattformen wie etwa Motorsport-Total.com durchgeführt. Insgesamt haben sich 109.676 Fans in 179 Ländern an der Umfrage beteiligt. Es ist die mit Abstand größte Fan-Umfrage, die jemals von MotoGP durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihrer Königsklasse MotoGP eine sehr loyale Fangemeinde aufgebaut hat. Mit über 82 Prozent Fans, die den Sport seit mehr als sechs Jahren verfolgen, verzeichnet MotoGP den höchsten Wert aller bisher untersuchten Rennserien im weltweiten Umfrage-Programm von Motorsport Network.

Carmelo Ezpeleta: "Könnten nicht stolzer sein"

Mehr als 82 Prozent der MotoGP-Fans sehen sich mehr als 15 Rennen pro Saison an. Die Fans haben insgesamt 27.300 Stunden in die Umfrage investiert, wobei sich durchschnittlich fast 15 Minuten damit beschäftigt wurde.

Die Daten zeigen, dass MotoGP neue weibliche Fans anzieht, von denen ein Drittel diese Sportart seit weniger als fünf Jahren verfolgt. Die weiblichen Befragten sind deutlich jünger als ihre männlichen Kollegen. 56 Prozent der weiblichen Fans waren zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Umfrage zwischen 16 und 34 Jahre alt. Bei den männlichen Fans liegt dieser Wert bei 40 Prozent. Ein erheblicher Prozentsatz der Fans, nämlich 66 Prozent, ist jedoch der Meinung, dass MotoGP mehr tun muss, um neue Fans zu gewinnen.

Mehr als 109.000 Fans haben sich an der weltweiten MotoGP-Umfrage 2022 beteiligt Foto: Motorsport Network

"Die weltweite MotoGP-Fan-Umfrage, die in Zusammenarbeit mit Motorsport Network durchgeführt wurde, hat ihrem Namen alle Ehre gemacht", sagt Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports. "Mehr als 109.000 Fans aus 179 Ländern haben ihre Zeit investiert. Auf eine derartige Resonanz könnten wir nicht stolzer sein. Gleiches gilt für viele der Antworten, die gegeben wurden. Wir haben eine wirklich weltweite und leidenschaftliche Fangemeinde. Einfach ausgedrückt: Wir haben gefragt und unsere Fans haben geantwortet."

"Wir sind stolz darauf, dass die Fans unserem Rennsport so positiv gegenüberstehen und die wichtigen Initiativen, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, unterstützen", so Ezpeleta, um ein Beispiel zu nennen: "Da wäre zum Beispiel unsere neue weltweite Ära der kohlenstofffreien Kraftstoffe ab dem Jahr 2027."

"Wir freuen uns auch über das engagierte Interesse wichtiger Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel die wachsende und engagierte weibliche MotoGP-Fangemeinde. Unser Ziel ist es, die Türen zu unserem Sport so weit wie möglich zu öffnen, sowohl auf der Rennstrecke mit dem Programm 'Road to MotoGP' als auch abseits der Rennstrecke, indem wir unsere Mission fortsetzen, den Sport bei allen Zielgruppen und in allen Ländern der Welt zu verbreiten", so der Dorna-CEO.

"Besonders freut uns, dass die Ergebnisse ein klares Potenzial zeigen und uns Ziele geben, die wir nutzen können, um unsere nächsten Schritte zu definieren, während wir den Sport noch größer machen wollen. Alles, was wir gelernt haben, wird von unschätzbarem Wert für die Entscheidungen und Richtungen sein, die wir in Zukunft einschlagen werden", sagt Ezpeleta.

Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und die USA liegen hinsichtlich der Anzahl abgegebener Antworten an der Spitze. Die europäischen Fans machen 65 Prozent der Gesamtzahl aus, 19 Prozent kommen aus Asien, 13 Prozent aus Amerika. MotoGP erfreut sich eines äußerst treuen Publikums, vor allem in den Regionen Europa und Asien-Pazifik, wo über 65 Prozent der Fans diesen Sport seit mehr als zehn Jahren und über 80 Prozent seit mehr als sechs Jahren verfolgen.

Beliebteste Fahrer und Teams

Der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo wurde von 21,8 Prozent aller Fans zum beliebtesten MotoGP-Piloten gewählt. Der Franzose steht bei fast der Hälfte (49 Prozent) aller Fans in den Top 3, bei den weiblichen Fans sogar bei 56 Prozent. In Reihen der weiblichen Fans und der 16- bis 34-Jährigen ist die Unterstützung für Quartararo am größten.

Marc Marquez ist der zweitbeliebteste Fahrer. Obwohl er nur für 32 Prozent aller Befragten in den Top 3 steht, wird er von einem hohen Prozentsatz dieser Fans auch als ihr absoluter Favorit genannt. Weltweit ist er für 19,8 Prozent aller Fans der beliebteste MotoGP-Pilot. Wie Quartararo, so wird Marquez von den weiblichen Fans am stärksten unterstützt. Der Spanier ist der beliebteste Fahrer in Reihen der Fans zwischen 24 und 35 Jahren.

Der Italiener Francesco Bagnaia liegt in der Beliebtheit bei den Fans weltweit an dritter Stelle, der Australier Jack Miller an vierter Stelle. Bagnaia ist der persönliche Favorit von elf Prozent aller Befragten und er ist der beliebteste Fahrer in Italien. Was im Vergleich zu anderen Rennserien auffällt: Die MotoGP-Fans sind überwiegend "sportlich", wobei mehr als 75 Prozent eher mehrere Teams und Fahrer unterstützen als einzelne Fahrer.

Die Teams Monster Energy Yamaha MotoGP und Ducati Lenovo Team wurden von den Fans zu den Lieblingsteams gewählt, wenn auch nur mit einem winzigen Abstand von 1,4 Prozent zueinander. Repsol Honda steht an dritter Stelle der Beliebtheitsskala. Dieses Team ist die bevorzugte Wahl der weiblichen Befragten.

Die von den Fans in der Umfrage genannten fünf wichtigsten Markenattribute für MotoGP sind: aufregend, wettbewerbsintensiv, unterhaltsam, Weltklasse und unvorhersehbar. 94 Prozent der Fans haben angegeben, dass MotoGP spannenden Rennsport bietet, für 79 Prozent ist es der aufregendste Rennsport weltweit und 71 Prozent haben angegeben, dass MotoGP bahnbrechende Technologie bietet.

"Eine MotoGP-Fan-Umfrage in diesem Umfang wurde noch nie zuvor durchgeführt und es war wirklich faszinierend, an diesem riesigen Projekt zu arbeiten", sagt James Allen, Präsident von Motorsport Network, und stellt heraus: "Die MotoGP-Fan-Umfrage knüpft an die äußerst erfolgreichen weltweiten Umfragen an, die wir kürzlich für die Formel 1 und die IndyCar-Serie durchgeführt haben."

"MotoGP ist die dominierende Weltmeisterschaft im Motorradrennsport. Ich liebe sie, seit ich als Kind gesehen habe, wie Barry Sheene und Kenny Roberts in Silverstone gegeneinander antraten", so Allen. "Die Rennserie besitzt viele starke Grundlagen. Dazu zählt ein engagiertes Publikum, das bezüglich weiblicher Fans und auch in neuen Regionen der Welt wächst. Es besteht eindeutig eine große Chance, neue Zuschauer für diese spannendste und unberechenbarste aller Motorsportdisziplinen zu gewinnen."

Weitere wichtige Ergebnisse

MotoGP-Fans sind begeisterte Rennbesucher. Mehr als 40 Prozent waren in den vergangenen fünf Jahren live bei einem Rennen vor Ort. Beeindruckende 24 Prozent der Fans sind angereist, um ein Rennen im Ausland zu besuchen. Mehr als 60 Prozent aller MotoGP-Fans halten den Grand Prix von Italien in Mugello für einen wichtigen Termin im Kalender und damit für das Rennen mit dem höchsten Stellenwert.

Der Grand Prix der Niederlande in Assen (48 Prozent) und der Grand Prix von Australien auf Phillip Island (37 Prozent) sind ebenfalls sehr beliebt. Die MotoGP-Fans in den Niederlanden sind die aktivsten Rennbesucher. So haben fast drei Viertel (73 Prozent) der niederländischen Fans in den vergangenen fünf Jahren ein Rennen besucht. Fast drei Viertel aller Fans (74 Prozent) glauben, dass MotoGP mehr als 19 Rennen in einer Saison haben sollte.

Die Umfrage hat außerdem die Medienplattformen untersucht und die Art und Weise, wie die Fans diesen Sport konsumieren. Demnach sehen sich weltweit mehr als 82 Prozent der MotoGP-Fans 15 oder mehr Rennen pro Jahr an, wobei das Fernsehen immer noch führend ist. 90 Prozent der Fans bevorzugen ein TV-Gerät als Plattform, um die Rennen live zu sehen, wobei das Fernsehen von über 60 Prozent der Fans während eines Rennwochenendes genutzt wird.

Die Nutzung der offiziellen MotoGP-App durch die Fans ist mit 41 Prozent weltweit hoch und steigt in Nord- und Südamerika auf 57 Prozent. Abseits eines Rennwochenendes sind soziale Medien und spezielle Motorsport-Websites die meistgenutzten Plattformen für Informationen. Während eines Rennwochenendes ist Instagram die am häufigsten genutzte Social-Media-Plattform, wobei Nutzung durch weibliche Fans und durch die 16- bis 24-Jährigen besonders hoch sind (jeweils mehr als 75 Prozent).

Hinsichtlich des sportlichen Formats und möglicher künftiger Änderungen befürworten die Fans stark (mehr als 60 Prozent) die eingeführten Regeln, um die Performance der Hersteller auszubalancieren. Die diesbezügliche Befürwortung gilt insbesondere seitens der jüngeren Fans (Altersgruppe 16 bis 34 Jahre). Die Einführung nachhaltiger Kraftstoffe wird für MotoGP als positiver Schritt gesehen (46 Prozent Zustimmung), wobei es eine starke Unterstützung durch weibliche Befragte und jüngere Fans (Altersgruppe 16-34 Jahre) gibt.

Was die Dauer der Rennen betrifft, so wünschen sich 85 Prozent der Fans, dass die Rennen zwischen 40 Minuten und einer Stunde dauern. 70 Prozent bevorzugen eine Renndauer von 40 bis 50 Minuten, was der aktuellen Dauer eines MotoGP-Rennens entspricht.

Die Ergebnisse der weltweiten MotoGP-Fan-Umfrage 2022 wurden am Freitag anlässlich des Grand Prix von San Marino in Misano präsentiert.

Die vollständige Auswertung der Umfrage können Sie im pdf-Format herunterladen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.