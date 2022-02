"MotoGP Unlimited": Unser Preview zur neuen Dokuserie auf Prime Video

Audio-Player laden

Ab dem 14. März ist die neue MotoGP-Dokumentation "Unlimited" auf Prime Video abrufbar. Die erste Staffel beleuchtet die Saison 2021. Sie umfasst acht Episoden, wobei jede Folge rund 50 Minuten lang ist. In dieser Woche fanden in Madrid und Paris vor wenigen geladenen Gästen die Premieren statt.

Gezeigt wurden die Folgen 6 und 8, die ungefähr fünf Grands Prix umfassen. Bei der Veranstaltung in Paris, die nahe der berühmten Avenue des Champs-Elysees stattfand, waren Weltmeister Fabio Quartararo, Vizeweltmeister Francesco Bagnaia und Alex Rins dabei.

Auch unsere französische Kollegin Lena Buffa befand sich unter den Gästen. Sie berichtet nachfolgende ihre persönlichen, ersten Eindrücke von "MotoGP Unlimited":

Die Serie will die Realität zeigen

Beginnen wir gleich mit dem unausweichlichen Vergleich mit "Drive to Survive", der erfolgreichen Netflix-Serie über die Formel 1, die bereits vier Staffeln umfasst. Die Absichten ähneln sich natürlich, denn es wird die komplette Saison verfolgt und blickt hinter die Kulissen.

Anhand der beiden gezeigten Episoden lässt sich feststellen, dass "MotoGP Unlimited" die größte Schwäche des Formel-1-Pendants vermeiden will. Der Bildschnitt und die Musik sorgen natürlich für dramatische Szenen, aber es wird versucht, die Kritikpunkte des Netflix-Pendants nicht zu tun.

Das Narrativ ist nämlich akkurater und die Wahrheit wird nicht verdreht. "MotoGP Unlimited" erzählt die Geschichte chronologisch und nicht thematisch. Deshalb gibt es in einer Episode mehrere Themenstränge parallel - so wie im richtigen Leben.

Die Serie möchte die Realität zeigen. Das scheint erfolgreich zu gelingen. Wir sind gespannt darauf, wenn die komplette Serie verfügbar ist. Denn die Ausschnitte bezüglich der Trennung zwischen Maverick Vinales und Yamaha sind explosiv!

Das gilt auch für das SRT-Team, als bekannt geworden ist, dass sich Hauptsponsor Petronas zurückziehen wird. In den beiden Folgen, die in Paris gezeigt wurden, waren schon auch besondere Einblicke zu sehen. Zum Beispiel der emotionale Abschied von Johan Stigefelt von SRT.

Serie lebt von persönlichen, emotionalen Momenten

Es wird auch ein Meeting der Sicherheitskommission gezeigt, wo Kameras normalerweise nicht erlaubt sind. Die Zuschauer sind auch dabei, als Pol Espargaro nach seiner Poleposition in Silverstone alleine in seinem LKW sitzt und Tränen verdrückt.

Die Serie lebt unter anderem auch von diesen intimen Momenten - egal ob sie im Umfeld der Rennstrecke, oder bei den Fahrern daheim gefilmt wurden. Man taucht in diese eigentlich verborgenen Momente hinter den Kulissen ein.

Bagnaia, Quartararo und Rins bei der Premiere in Paris Foto: 2022 Dorna Sports

Eine Stärke der Serie ist, dass "MotoGP Unlimited" Szenen zeigt, die die Öffentlichkeit normalerweise nur aus der Distanz sieht. Es geht nicht nur um den Sound der Motoren, sondern auch um die Freudenschreie im Parc ferme oder um Ausrufe in der Box.

Der Film möchte nichts verbergen. Und die Worte sind wirklich offen und ehrlich. Dafür war es wichtig, das Vertrauen der Protagonisten zu gewinnen. Jeder hatte über die gesamte Saison seine eigene Filmcrew. Das war die beste Möglichkeit, um vertrauliche Situationen filmen zu können.

"Es war schwierig", gibt Quartararo zu. "Vor allem bei den ersten Malen, wenn es intime Momente gab. Aber man gewöhnt sich daran, speziell wenn man den Kameramann kennenlernt. Dann hat man etwas mehr Vertrauen."

Man sieht auch, welche Arbeit Quartararo hinter den Kulissen investiert hat Foto: 2022 Dorna Sports

Man kann spüren, dass sich einige Fahrer mehr öffnen als andere. Das war vor allem bei den Bildern von Valentino Rossis letztem Grand Prix der Fall. Diese Szenen sind konventioneller als andere, denn er hat darüber gesprochen, dass er Racing mehr als "Arbeit" als als Freude sieht.

Wir sind gespannt darauf, die komplette Serie zu sehen. Denn zum Beispiel kommt Marc Marquez in den beiden gezeigten Folgen kaum vor. Jorge Martin wird von den Produzenten als eine Schlüsselfigur bezeichnet, denn er hatte nach seinem Portimao-Sturz eine schwierige Rehabilitation.

Charaktere stehen im Mittelpunkt, nicht die Technik

Für Produzent Bernat Elias (The Mediapro Studio) ist "MotoGP Unlimited" eine "Geschichte über einen Sport", der auch eine andere Disziplin sein könnte. Man kennt bereits den Ausgang der Geschichte, aber interessant ist "der Trip zwischen Anfang und Ende".

Und dieser ist "gesteuert von großartigen Charakteren". Allerdings zeigt die Serie nicht alles, denn es wurden lediglich neun Fahrer ausgewählt. Das sind Quartararo, Bagnaia, Marc Marquez, Rossi, Martin, Rins, Aleix Espargaro, Vinales und Joan Mir.

Auch Francesco Bagnaias Aufstieg wird hinter den Kulissen beleuchtet Foto: 2022 Dorna Sports

Das sind jene Charaktere, die der Zuschauer "kennenlernt" und mit denen er "Emotionen teilt", wie es der Produzent gegenüber der französischen Edition von 'Motorsport.com' beschreibt. "Du wirst weinen, du wirst lachen. Man kann schreien. Es gibt Siege und Niederlagen."

Die Serie möchte in erster Linie Emotionen zeigen. "Wir haben versucht, die technischen Szenen zu vermeiden, denn sie könnten die Nicht-Motorrad-Fans ablenken", sagt Bernat Elias. "Wir konzentrieren uns auf die Charaktere, die wir die gesamte Saison begleiten."

"Die Idee ist, dass wir in Episode 1 die Charaktere vorstellen. In weiterer Folge sieht man, wie sie versagen, erfolgreich sind, wie sie sich weiterentwickeln und wie die Beziehung zwischen ihnen und dem Team ist."

Balance zwischen neuem Publikum und bestehenden Fans

Wenn technische Aspekte ausgeblendet werden, dann gehen aber auch wichtige Elemente unter. Zum Beispiel das Silverstone-Rennen, als Bagnaia einen schlechten Reifen von Michelin hatte. Da wäre nach dem Rennen ein Blick hinter die Kulissen interessant gewesen.

Aber "MotoGP Unlimited" versucht eine Balance zu finden, um einerseits die breite Öffentlichkeit anzusprechen und andererseits bestehende Fans. Natürlich will man ein neues Publikum erreichen, das mit der Serie eine für sie neue Show mit Emotionen und Humor entdeckt.

Bei der Premiere in Paris stand natürlich Frankreichs erster Weltmeister im Fokus Foto: 2022 Dorna Sports

Für die bereits bestehenden Fans öffnen sich die Türen und geben Einblicke hinter die Kulissen. Selbst wenn die technischen Aspekte nicht beachtet werden, so geht es sehr wohl um die sportlichen und politischen Belange.

In Folge 6 wird beispielsweise Aleix Espargaro von Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola als "Kapitän" vorgestellt. Denn Rivola betont auch, welch wichtige Rolle Aleix Espargaro gespielt hat, um Vinales zu überzeugen, zu Aprilia zu wechseln.

Untertitel: Fahrer sprechen in ihrer Muttersprache

Ein wichtiger Punkt betrifft die Sprache. Das ist im Vergleich zu "Drive to Survive" ein großer Unterschied, denn die Formel-1-Serie konzentriert sich hauptsächlich auf Englisch. Bei "MotoGP Unlimited" spricht jeder in seiner Muttersprache.

Damit erreicht man am besten die Authentizität, die von den Produzenten erreicht werden wollte. "Wenn man in einer fremden Sprache spricht, dann gibt es immer eine Barriere, selbst wenn man die Sprache sehr gut kann", findet Bernat Elias.

Die Fahrer sprechen meistens in ihrer Muttersprache und werden untertitelt Foto: 2022 Dorna Sports

"Deshalb haben wir uns gedacht, dass sie sich ausdrücken sollen, so wie sie es normalerweise tun, damit wir diese Realität und diese authentischen Momente einfangen können." Auch damit will man eine breite Öffentlichkeit erreichen, denn die Serie wird in 170 Ländern abrufbar sein.

In vielen Sprachen ist es auch üblich, dass Filme generell nicht synchronisiert werden und mit Untertiteln verfügbar sind. Dafür müssen die Untertitel natürlich sehr gut übersetzt sein, denn das ist oft eine Schwäche vieler Programme.

Auf jeden Fall hat uns die Premiere von "MotoGP Unlimited" einen ersten Vorgeschmack ermöglicht und wir wollen unbedingt die komplette Staffel sehen, um uns ein detaillierteres Bild zu machen. Wir sind gespannt, was als nächstes passieren wird!

Mit Bildmaterial von Amazon.