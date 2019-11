MotoGP Valencia 2019: Marc Marquez stürzt im Warm-up und fährt Bestzeit

Das 20-minütige Wam-up am Sonntagmorgen wurde von den MotoGP-Piloten wie gewohnt intensiv genutzt, um letzte Anpassungen an den Motorrädern vorzunehmen. Nach Francesco Bagnaias Aus am Samstag waren beim finalen Warm-up der Saison nur noch 22 Piloten übrig. Die Bestzeit ging an Honda-Pilot Marc Marquez, der aber kein reibungsfreies Warm-up erlebte.

Zur Halbzeit der Session landete Marc Marquez im Kiesbett. Der MotoGP-Champion stürzte in der letzten Kurve. Beim Anbremsen der Linkskurve klappte das Vorderrad seiner Honda ohne Vorwarnung ein. Nach dem Abflug in Kurve 14 sprintete der Spanier zurück zur Repsol-Honda-Box und stieg mit seiner lädierten Lederkombi ohne Pause auf die Ersatzmaschine.

Damit umrundete Marquez den Kurs in Valencia in 1:31.136 Minuten und verdrängte in letzter Sekunde Yamaha-Pilot Maverick Vinales von der Spitze. Zwischen den beiden Spaniern lagen 0,159 Sekunden. Marquez und Vinales gehen als Favoriten in das 19. Saisonrennen.

Ducati-Pilot Danilo Petrucci schob sich im Warm-up in die Top 3. Das Petronas-Yamaha-Duo Fabio Quartararo und Franco Morbidelli komplettierte die Top 5. Yamaha-Markenkollege Valentino Rossi landete mit 0,715 Sekunden Rückstand nur auf der elften Position. Jorge Lorenzo wurde in seinem finalen Warm-up als 19. gewertet. Er lag 1,480 Sekunden zurück.

Mit Bildmaterial von LAT.