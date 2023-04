MotoGP verpflichtet Marketingexperten mit NBA-Erfahrung

Audio-Player laden

Die MotoGP sucht nach Wegen, um sich besser zu promoten und dem Zuschauerschwund entgegenzuwirken. Dafür hat man sich nun die Dienste von Dan Rossomondo gesichert, der zuvor in der amerikanischen National Basketball Association (NBA) tägig war. Das berichtet die spanische Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Demnach wird Rossomondo den Posten des kaufmännischen Leiters ("Commercial Director") übernehmen, den Manel Arroyo zu Beginn des Jahres verlassen hatte.

Rossomondo arbeitete seit mehr als 15 Jahren in der NBA und war dort bisher als "Senior Vice-President of Global Alliances and Media" tätig. Bevor er 2004 zur amerikanischen Basketball-Liga kam, arbeitete er in der Promotionsabteilung des Madison Square Garden in New York und bei der Unterhaltungsagentur IMG.

Bei der NBA war Rossomondo auch im Marketing beschäftigt, wo er für die internationale Geschäftsentwicklung und den Medienverkauf zuständig war. Es wird erwartet, dass er nächste Woche beim Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas, sein Debüt im MotoGP-Paddock geben wird.

Der Amerikaner wird bei der Dorna, dem Promoter der Meisterschaft, nicht nur die Abteilung für den Verkauf der WM-Rechte leiten, sondern auch die Gruppe, die sich um das digitale Geschäft kümmert - einen der wichtigsten Bereiche der letzten Zeit.

Mit diesem Neuzugang hoffen die Betreiber der MotoGP, die Popularität der Serie zu steigern, vor allem nach der Einführung des neuen Wochenendformats mit Sprintrennen.

Abgesehen von der Meinung einiger Fahrer wie Fabio Quartararo, der mit der übermäßigen Aggressivität einiger seiner Konkurrenten nicht einverstanden war, gab es auch positive Reaktionen auf das neue Format, sowohl von den Inhabern der Fernsehrechte als auch von den Sponsoren und Fans, die darin einen Mehrwert sehen.

Dan Rossomondo ist neuer CCO (Chief Commercial Officer) bei der Dorna Foto: Dorna

Update 15 Uhr: Die Dorna hat Rossomondo offiziell bestätigt. "Dan wird die Teams für Medienrechte, globale kommerzielle Partnerschaften und das digitale Geschäft leiten und sein Fachwissen nutzen, um das weitere internationale Wachstum der MotoGP, ihrer Zuschauerzahlen und Einnahmen voranzutreiben", heißt es.

"Wir könnten nicht glücklicher sein, Dan willkommen zu heißen. Er ist Teil einer wirklich neuen Ära, nicht nur auf der Strecke", sagt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

"Er bringt eine neue Perspektive, einen neuen Ausblick und hilft uns, ein erfahrenes, vielseitiges Team zu haben, das diesen Sport zum größten und besten machen soll, den es geben kann. Wir wollen den unglaublichen Weg fortsetzen, den wir bereits eingeschlagen haben, und Dan wird ein unglaublicher Verbündeter sein."

