MotoGP-Vertrag bis 2026 verlängert: Brad Binder und KTM haben große Ziele

Beim MotoGP-Heimrennen in Spielberg haben KTM und Brad Binder ihre Zusammenarbeit verlängert. Der Südafrikaner unterschrieb mit der österreichischen Marke eine Vertragsverlängerung bis Ende 2026. Sein bestehender Kontrakt gilt noch bis Ende 2024. Somit wurde die Partnerschaft vorzeitig um zwei Jahre ausgeweitet.

Binder ist der erste MotoGP-Fahrer im Feld, der einen Vertrag über 2024 hinaus unterschrieben hat. Der 28-Jährige stieß 2015 zur KTM-Familie und fuhr in der Moto3-Klasse für das Team von Aki Ajo. 2016 wurde Binder Moto3-Weltmeister.

Von 2017 bis 2019 war der Südafrikaner für KTM in der Moto2-Klasse am Start. In seiner dritten Saison wurde er Vizeweltmeister. In der Moto3 hat Binder sieben Rennen gewonnen und in der Moto2 acht. Seit 2020 greift er für KTM in der Königsklasse an.

Geschichte schrieb Binder bei seinem erst dritten MotoGP-Wochenende. Er gewann sensationell in Brünn und sorgte so für den ersten KTM-Triumph in der Königsklasse. 2021 gewann Binder das Heimrennen in Spielberg - als er im einsetzen Regen auf Slicks geblieben war.

In der laufenden Saison hat Binder zwei Sprints gewonnen. "Ein riesiges Dankeschön an KTM und das Management, dass sie mir vertrauen und mich noch ein paar Jahre an diesem unglaublichen Programm teilhaben lassen", sagt Binder zu seiner Vertragsverlängerung.

"Wir kommen dem, was wir auf der Rennstrecke erreichen wollen, immer näher." Denn das große Ziel lautet Weltmeistertitel. Binder hat sich im vierköpfigen KTM-Aufgebot als Speerspitze, als Führungsfigur entwickelt.

"Brad an der Spitze unseres MotoGP-Programms zu halten, war eine große Priorität für uns", betont KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer. "Wir lieben alles an ihm: Er ist ein absoluter Racer und gibt alles auf der Strecke."

"Brad ist ein geschätzter Teil der Familie und sein Charakter und die Art, wie er mit der Box, den Fans und der Firma umgeht, macht ihn zum idealen Botschafter für uns. Wir haben schon so viel zusammen erreicht und erlebt."

"Es macht uns sehr stolz, dass er auf unserer RC16 weitermachen und in Orange bleiben möchte. Wir könnten nicht glücklicher sein, das Motorrad mit der Nummer 33 noch ein paar Jahre in der Box zu haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.