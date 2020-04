MotoGP virtuell: Nächstes Rennen am 3. Mai, auch Moto2 und Moto3 dabei

Auch wenn die echte Weltmeisterschaft weiterhin pausieren muss, haben wir in dieser MotoGP-Saison bisher immerhin zwei virtuelle Grands Prix sehen dürfen. Beide Male kämpften zehn aktive Piloten aus der Königsklasse um den Online-Sieg. Bei der Premiere durfte Alex Marquez jubeln, danach war Francesco Bagnaia vorn.

Nun wurde der Termin für die dritte Runde des "Virtual GP" bestätigt: Am 3. Mai, dem ursprünglichen Datum für den Grand Prix von Spanien, soll es soweit sein. Gefahren wird auf dem Circuito de Jerez, wo sich die Weltelite des Motorradrennsports unter normalen Umständen zum realen Schlagabtausch getroffen hätte.

Inmitten der Corona-Pandemie muss der virtuell stattfinden. Anders als zuletzt wird diesmal aber nicht nur die MotoGP antreten, auch die kleinen Klassen der Moto2 und Moto3 sind dabei. Antreten können pro Kategorie zehn Fahrer, wobei das Startrecht in der Reihenfolge der Meisterschaft nach dem Saisonauftakt in Katar vergeben wird.

Teams der Königsklasse können jeweils einen Fahrer einsetzen. Ausgenommen ist das amtierende Weltmeisterteam Repsol-Honda, das beide Fahrer ins Rennen schicken kann, wie es auch schon bei den letzten virtuellen Grands Prix der Fall war. Wer final teilnehmen wird, ist noch unklar, soll aber in Kürze bekanntgegeben werden.

Diesmal steht der "Virtual GP" zudem im Zeichen des guten Zwecks. Mit dem Event sollen die Wohltätigkeitsorganisation Two Wheels for Life und deren Bemühungen im Kampf gegen COVID-19 unterstützt werden. Los geht es am 3. Mai wie gewohnt um 15 Uhr MESZ, in Deutschland überträgt ServusTV via Livestream im Netz.

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.