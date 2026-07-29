MotoGP vor Show-Auftritt beim Formel-1-Wochenende in Austin

Der Traum vieler Motorsportfans könnte zumindest teilweise bald Wirklichkeit werden. Denn es deutet sich an, dass die MotoGP und die Formel 1 noch in diesem Jahr erstmals im Rahmen desselben Rennwochenendes gemeinsam auftreten.

Nach Informationen von Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, arbeiten die Eigentümer von Liberty Media an einem Konzept, bei dem MotoGP-Motorräder während des Formel-1-Grand-Prix der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin Ende Oktober auf die Strecke gehen sollen.

Geplant ist derzeit keine gemeinsame Rennveranstaltung, sondern eine Demonstration. Die Idee sieht vor, dass mehrere MotoGP-Bikes im Verlauf des Formel-1-Wochenendes einige Schaurunden absolvieren. Die Besucher in Austin sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, die Prototypen aus nächster Nähe zu erleben.

MotoGP-Bikes und keine Stammfahrer

Aktuelle MotoGP-Stammfahrer werden dabei allerdings nicht zum Einsatz kommen. Der Grund: Das Formel-1-Rennen in Austin findet zeitgleich mit dem Grand Prix von Australien auf Phillip Island statt, der zugleich die letzte Austragung der Veranstaltung im Rahmen des derzeitigen Vertrags mit der Rennstrecke ist.

Stattdessen sollen sogenannte MotoGP-Showbikes eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um voll funktionsfähige Ausstellungsmaschinen, die auf aktuellen oder früheren MotoGP-Prototypen basieren. Nach einem ersten Konzept könnten ehemalige Fahrer der jeweiligen Hersteller oder Teams die Maschinen pilotieren. Wer letztlich auf den Motorrädern sitzen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Der Promoter der Weltmeisterschaft, die MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna), hat bereits Gespräche mit den Herstellern aufgenommen. Dabei soll ausgelotet werden, ob diese bereit sind, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Beide Seiten bewerten das Vorhaben laut Motorsport.com jedoch als attraktive Möglichkeit, neue Fans in einem der wichtigsten Zielmärkte der Rennserie zu gewinnen.

Liberty Media will die MotoGP in den USA stärken

Innerhalb der MotoGP gilt der geplante Demorun als wichtiger Baustein der Strategie, die Präsenz der Serie auf dem US-Markt weiter auszubauen. Noch ungeklärt ist, wer die Kosten für den Transport der Motorräder sowie das notwendige Personal übernimmt, das für Vorbereitung und Betrieb der Maschinen erforderlich ist.

Für Promotion-Auftritte griffen die Teams bislang überwiegend auf Serienmotorräder im Design ihrer MotoGP-Rennmaschinen zurück. Mit den neuen Vereinbarungen zwischen dem Promoter und den Teams hat sich das jedoch geändert.

Künftig verpflichtet sich jeder Hersteller beziehungsweise jedes Team, voll einsatzfähige MotoGP-Prototypen bereitzuhalten, die bei Show- und Demonstrationsveranstaltungen wie der geplanten Austin-Aktion eingesetzt werden können.

Seit der Übernahme der Dorna durch Liberty Media wird im Fahrerlager immer wieder darüber spekuliert, ob die Formel 1 und die MotoGP künftig enger zusammenrücken könnten. Nach Informationen von Motorsport.com haben entsprechende Gespräche auf Führungsebene tatsächlich bereits stattgefunden.

Konkrete Pläne für einen gemeinsamen Grand Prix von Formel 1 und MotoGP gibt es derzeit allerdings nicht. Die Demonstrationsfahrt in Austin könnte jedoch ein erster Schritt sein, um beide Rennserien künftig stärker miteinander zu verknüpfen.