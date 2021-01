MotoGP-Vorsaisontests 2021: Zusätzliche Testtage in Losail nach Sepang-Absage

Nach der Absage des für Februar geplanten MotoGP-Vorsaisontests in Sepang (Malaysia) (mehr Infos) reagierten die MotoGP-Verantwortlichen und vereinbarten zusammen mit den Teams in einem Online-Meeting einen zusätzlichen Test in Losail (Katar).

Vom 5. bis zum 7. März soll dem Losail International Circuit gefahren werden. Der erste Tag ist aber den Testfahrern und Rookies vorbehalten und wird als Ersatz für den dreitägigen Shakedown-Test angesehen.

Somit haben die drei MotoGP-Rookies - Enea Bastianini, Luca Marini und Jorge Martin - sechs Testtage zur Verfügung, bevor die MotoGP-Saison 2021 beginnt.

Ab dem 6. März können auch die Stammpiloten ins Geschehen eingreifen. Dieser Tag wird mit Spannung erwartet, denn unter anderem findet dann die Honda-Premiere von Pol Espargaro statt und Jack Miller und Francesco Bagnaia drehen ihre ersten Runden als Ducati-Werkspiloten.

Am 8. und 9. März können sich die MotoGP-Piloten ausruhen, bevor vom 10. bis zum 12. März noch einmal getestet werden kann. Zu einer möglichen Verschiebung des für den 28. März geplanten Saisonauftakts wurde im Online-Meeting kein Entschluss getroffen.

Die geplanten MotoGP-Vorsaisontests in Katar:

5. März: Shakedown-Test für Testfahrer und Rookies

6. - 7. März: Offizieller Test

10. - 12. März: Offizieller Test

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.