MotoGP-Vorschau: Favoriten, Rookies, Technik-Trends vor dem Thailand-Start

Die neue MotoGP-Saison 2026 steht in den Startlöchern und selten war die Ausgangslage so vielschichtig. Der Saisonstart in Thailand markiert nicht nur den Beginn eines neuen Titelkampfs, sondern auch das letzte Jahr der aktuellen 1000ccm-Ära, bevor 2027 ein neues technisches Reglement greift.

Schon die Wintertests in Sepang haben gezeigt: Das Feld rückt enger zusammen, die Storylines sind zahlreich und mehrere Teams wittern ihre Chance. Wir gehen den wichtigsten Themen und Schlüsselfakten vor Beginn der Saison auf den Grund.

Saison 2026: Warum dieses Jahr besonders ist

2026 markiert einen Wendepunkt in der Königsklasse. Es ist das letzte Jahr mit dem aktuellen 1000ccm-Konzept, bevor umfassende technische Änderungen kommen. Für Hersteller und Fahrer heißt das: maximale Attacke statt langfristiger Experimente.

Gleichzeitig beeinflusst die Tatsache, dass 2027 neue Regeln greifen, bereits jetzt den Fahrermarkt, Vertragsverhandlungen und Teamstrategien. Viele Verträge laufen aus, neue Projekte stehen bereit und einige große Namen könnten das Team wechseln. Entsprechend hoch ist der Druck, sich früh optimal zu positionieren.

Maßstab im Feld: Titelverteidiger Marc Marquez

Im Zentrum des Titelkampfs steht erneut Marc Marquez. Nach seinem Comeback-Triumph im Vorjahr geht er als amtierender Weltmeister in die neue Saison, erstmals seit Jahren wieder in der Rolle des Gejagten. Nach einer erneuten Winter-Reha wegen Schulterproblemen bleibt er dennoch der Maßstab im Feld.

Mit dem neuen Werksbike von Ducati feierte Marquez beim Sepang-Test sein Comeback auf der Strecke und zog ein positives, aber realistisches Fazit. Trotz körperlicher Einschränkungen zeigte er sich konkurrenzfähig, absolvierte eine solide Sprint-Simulation und plant, bis zum Saisonstart in Thailand topfit zu sein.

Fünf Weltmeister auf dem MotoGP-Grid 2026

Die Startaufstellung 2026 ist außergewöhnlich stark besetzt. Selten war die Leistungsdichte an der Spitze so hoch: Gleich fünf Fahrer im Feld haben bereits mindestens einen MotoGP-Titel gewonnen. Neben Marc Marquez zählen dazu:

Jorge Martin - Champion 2024

Francesco Bagnaia - Weltmeister 2022 & 2023

Fabio Quartararo - Champion 2021

Joan Mir - Titelträger 2020

Sensations-Rookie: Wie gut ist Razgatlioglu?

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf dem wohl spektakulärsten Neueinsteiger der Saison: Der dreifache Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu debütiert mit Pramac-Yamaha. Sein aggressiver Stil und seine außergewöhnliche Bike-Kontrolle machen ihn zu einem der spannendsten Rookies der letzten Jahre.

Er ist der erste türkische Stammfahrer in der MotoGP-Geschichte. Auch wenn er beim Sepang-Test noch deutlichen Rückstand hatte, gilt Razgatlioglu als Ausnahmetalent. Der 29-Jährige rechnet selbst aber erst 2027 mit ersten Podestplätzen.

Mit Moreira: Brasilien zurück im MotoGP-Fokus

Ebenfalls neu im Feld: Diogo Moreira, der als amtierender Moto2-Champion den nächsten Karriereschritt geht - im Sattel von LCR-Honda. Sein Aufstieg fällt zeitlich perfekt mit der Rückkehr eines Brasilien-Rennens in den Kalender zusammen.

Denn schon der zweite Grand Prix der Saison führt den Rennzirkus nach Goiania und damit nach Brasilien - erstmals seit den frühen 1990er-Jahren. Das sorgt für enormes regionales Interesse und zusätzliche Aufmerksamkeit für Moreiras Debütsaison.

Wer holt 2026 seinen ersten MotoGP-Sieg?

Mehrere Fahrer gelten 2026 als heiße Anwärter auf ihren Premierensieg in der MotoGP. Besonders im Fokus steht Pedro Acosta von KTM. Nach zahlreichen Podestplätzen und einer starken Gesamtplatzierung in der vergangenen Saison fehlt dem Spanier nur noch der Sieg. Weitere Namen auf der Watchlist:

Ai Ogura - konstanter Punktefahrer bei Trackhouse-Aprilia

Luca Marini - Entwicklungsträger im Honda-Werksteam

Razgatlioglu und Moreira - talentierte Rookies mit Überraschungspotenzial

Technik-Stoies 2026: Hersteller gehen neue Wege

Zwei große Hersteller stehen besonders im Fokus: Yamaha setzt auf einen komplett neuen V4-Motor und verlässt damit den bisherigen technischen Ansatz. Das Projekt ist ambitioniert und langfristig angelegt. Die Testfahrten in Sepang verliefen nicht ohne Probleme, die Entwicklung braucht noch Zeit.

Honda arbeitet parallel intensiv an der Rückkehr an die Spitze. Fortschritte in der zweiten Hälfte der Vorsaison und solide Testleistungen nähren die Hoffnung auf regelmäßige Top-Resultate. Der erste Sieg seit mehreren Jahren ist das klare Ziel.