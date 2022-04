MotoGP Warm-up Argentinien: Wieder Bestzeit von Aprilia-Ass Aleix Espargaro

Audio-Player laden

Aleix Espargaro untermauerte die Rennpace der Aprilia auch im Aufwärmtraining für den Grand Prix von Argentinien. Der Spanier umrundete den Kurs in Termas de Rio Hondo mit 1:38.648 Minuten und war damit um knappe zweieinhalb Zehntelsekunden schneller als Fabio Quartararo (Yamaha).

Um den Teams aufgrund des ausgefallenen Trainingsfreitags mehr Streckenzeit zu ermöglichen, wurde das Aufwärmtraining von 20 auf 40 Minuten verlängert. Dadurch konnte weiter an der Rennabstimmung und den Reifen gearbeitet werden.

Alle rückten mit dem weichen Hinterreifen aus. Auch vorne setzten einige Fahrer auf die weiche Mischung, aber die meisten auf die harte Variante. Aleix Espargaro fuhr hard - soft und bestätigte von Beginn an seine gute Pace vom gestrigen Training.

Aber auch Quartararo zeigte vorne und hinten mit dem weichen Reifen eine sehr gute Pace. Nach den ersten Boxenstopps wechselten die meisten Fahrer, die mit weich begonnen hatten, auf den harten Vorderreifen. Auch Quartararo machte diesen Wechsel.

Die Tendenz war klar. Michelin bestätigte, dass der harte Vorderreifen die bevorzugte Wahl war. Hinten werden im Rennen alle auf den weichen Reifen setzen. Aleix Espargaro zeigte kontinuierlich die beste Pace und war die entscheidenden ein, zwei Zehntelsekunden schneller als der Rest.

Das zeigte auch das Endergebnis. Aleix Espargaro hatte 0,244 Sekunden Vorsprung auf Quartararo. Alex Rins folgte mit der Suzuki als Dritter. Jorge Martin (Pramac-Ducati), der aus der ersten Reihe startete, präsentierte sich mit der viertbesten Zeit ebenfalls konkurrenzfähig.

Dass Aprilia große Chancen auf ein Topergebnis hat, untermauerte der fünfte Platz von Maverick Vinales. Bei Vizeweltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) lief es etwas besser als gestern, denn sein Rückstand betrug drei Zehntelsekunden. Er reihte sich an der sechsten Stelle ein.

KTM hat keine Startplätze in den Top 10 erobert. Aber Miguel Oliveira und Brad Binder zeigten mit den Rängen sieben und acht ebenfalls eine bessere Renn- als Qualifyingpace. Die Top 10 rundeten Takaaki Nakagami als bester Honda-Fahrer und Johann Zarco (Pramac-Ducati) ab.

Stefan Bradl (Honda) ist bei seinem kurzfristigen Einsatz als Ersatz für Marc Marquez noch nicht auf Tempo. Der Deutsche belegte auch im Warm-up den 24. und letzten Platz. Auf die Spitze fehlten 1,1 Sekunden. Bradl startet auch als Letzter ins Rennen.

Kurz vor Halbzeit des Trainings stürzte Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) in Kurve 6. Der Rookie blieb unverletzt, aber sein Motorrad ist bei mehreren Überschlägen im Kiesbett ordentlich beschädigt worden.

Rund zehn Minuten später rutschte sein VR46-Teamkollege Luca Marini in Kurve 2 aus. Der Italiener, der aus der ersten Reihe startet, konnte mit seinem Motorrad aber zurück an die Box fahren. Die Schäden hielten sich in Grenzen.

Der Grand Prix über 25 Runden wird um 20:00 Uhr MEZ gestartet.

