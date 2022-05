MotoGP Warm-up in Le Mans 2022: Aleix Espargaro vor Fabio Quartararo Bewölkter Himmel am Sonntag: 19 Fahrer im Warm-up in einer Sekunde - Aprilia vor Yamaha und Honda - Alle Teams bereiten sich auf mögliches Flag-to-Flag-Rennen vor

Autor: Gerald Dirnbeck Audio-Player laden Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaro markierte im Aufwärmtraining für den Grand Prix von Frankreich die Bestzeit. Der Spanier umrundete den Bugatti-Circuit in Le Mans mit 1:31.650 Minuten. Damit war Aleix Espargaro um 0,155 Sekunden schneller als Weltmeister und Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha). Am Vormittag war der Himmel über dem Bugatti-Circuit bewölkt, aber es war noch trocken. Gemessen wurden 20 Grad Celsius Außentemperatur. Im Laufe des Renntages könnte es regnen. Aber wann und wie stark, ist komplett ungewiss. Deshalb übten einige Fahrer den Flag-to-Flag-Wechsel auf das zweite Motorrad. Mit einer Aufwärmrunde fuhren auch einige die Regenreifen für den Fall der Fälle ein. Schließlich drehten die Fahrer mit weichen Slicks (vorne und hinten) ihre Runden. Kurz vor Ablauf des Warm-ups stürzte Enea Bastianini (Gresini-Ducati) in der Dunlop-Schikane. Für den zweimaligen Saisonsieger war es bereits der dritte Crash an diesem Wochenende. Schlagartig war das Vorderrad eingeklappt - vermutlich zu wenig Temperatur im Vorderreifen. Es war der einzige Zwischenfall in den 20 Minuten. Mit Aleix Espargaro und Quartararo waren zwei Fahrer auf den ersten Plätzen zu finden, die im Rennen auch zu den Anwärtern auf die Podestplätze gezählt werden. Espargaro fährt in Le Mans erstmals eine Carbon-Kupplung. Das Ducati-Werksteam, das auf den Startplätzen eins und zwei steht, deckte die Karten nicht auf. Jack Miller belegte Platz sechs und Polesetter Francesco Bagnaia war auf Rang 13 zu finden. Der Italiener legte es nicht auf eine schnelle Runde an und hatte eine halbe Sekunde Rückstand. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) zeigte wie so oft im Warm-up sehr gute Runden und fuhr die drittschnellste Zeit. Die Top 5 komplettierten Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Alex Rins (Suzuki). Die Zeitabstände im Feld waren eng, denn 19 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. MotoGP-Ergebnis Le Mans: Warm-up

Startaufstellung Hinter Miller folgten Johann Zarco (Pramac-Ducati), Bastianini, Pol Espargaro (Honda) und Maverick Vinales (Aprilia) in den Top 10. Marc Marquez (Honda) war mit einer knappen halben Sekunde Rückstand auf Rang zwölf zu finden. KTM war auch im Warm-up weit zurück. Miguel Oliveira hatte als 17. sieben Zehntelsekunden Rückstand. Brad Binder fehlte eine Sekunde, womit er Position 20 belegte. Der Grand Prix wird um 14:00 Uhr gestartet.