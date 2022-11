MotoGP Warm-up Valencia 2022: Johann Zarco vor Marc Marquez Schnellster

Audio-Player laden

Im letzten Warm-up der MotoGP-Saison 2022 stellte Johann Zarco (Pramac-Ducati) die Bestzeit auf. Der Franzose fuhr in Valencia 1:30.885 Minuten und war um 0,041 Sekunden schneller als Marc Marquez (Honda). Die beiden WM-Gegner Francesco Bagnaia (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) waren nicht auf den vorderen Plätzen zu finden.

So wie an den Trainingstagen schien am Vormittag die Sonne und der Himmel über dem Circuit Ricardo Tormo war strahlend blau. Aber mit 14 Grad Celsius Asphalttemperatur waren die Bedingungen im Aufwärmtraining nicht repräsentativ für das Rennen.

WM-Favorit Bagnaia drehte zunächst zwei Besichtigungsrunden und kehrte dann an die Box zurück. Sein Verfolger Quartararo war von Beginn an unterwegs. Bagnaia war aber nur kurz in der Box und nahm dann auch das Training auf. Er fuhr insgesamt eine Runde mehr als Quartararo.

Die Pace der beiden WM-Protagonisten war in einem ähnlichen Bereich. Beide fuhren vorne und hinten mit dem Medium-Reifen. Im Rennen werden die meisten Fahrer auf den harten Vorderreifen setzen und hinten auf die mittlere Variante.

Generell zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den Trainings. Die Zeitabstände waren im Feld sehr eng beisammen. Joan Mir (Suzuki) hatte als Vierter zwei Zehntelsekunden Rückstand. Luca Marini (VR46-Ducati) komplettierte die Top 5.

Dahinter reihten sich Enea Bastianini (Gresini-Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) und Alex Rins (Suzuki) ein. Als Neunter hatte Bagnaia 0,367 Sekunden Rückstand. Quartararo belegte Rang elf und lag 0,385 Sekunden hinter der Spitze.

Zwischen den beiden Titelaspiranten war Miguel Oliveira auf Platz zehn der beste KTM-Fahrer. Insgesamt befanden sich 21 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Zwischenfälle gab es in den 20 Minuten keine.

Das Saisonfinale über 27 Runden wird um 14:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.