MotoGP-Wildcard: KTM ermöglicht Pol Espargaro weiteren Renneinsatz

KTM-Testpilot Pol Espargaro wird beim Grand Prix von San Marino in Misano seinen dritten Renneinsatz in der MotoGP-Saison 2024 absolvieren. Das bestätigte KTM am Mittwoch in der Woche vor dem Misano-Wochenende, dem 13. Grand Prix der laufenden Saison. Somit stehen in Misano erneut drei Red-Bull-KTM in der Startaufstellung.

In Misano wird Pol Espargaro erneut die neueste Version der KTM RC16 sammeln, die er bereits bei seinem zweiten Einsatz der Saison auf dem Red-Bull-Ring in Österreich pilotierte (was er nach dem Wochenende sagte). Das Motorrad verfügt im Vergleich zur von den Stammpiloten Brad Binder und Jack Miller eingesetzten Version über zahlreiche Neuerungen. Am auffälligsten sind der neue Auspuff und die neuen Aeroelemente.

Espargaro deutete sein Potenzial bei seinem zweiten Renneinsatz vor allem in den Trainings an. In Österreich lag der 33-jährige Spanier am Freitag lange Zeit in den Top 3, bis er von einem Defekt gestoppt wurde, durch den er die direkte Qualifikation für Q2 verpasste.

Besonders am Heck unterscheidet sich die Entwicklungs-KTM von der bekannten Version Foto: Motorsport Images

Es war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Einsatz in Mugello zu erkennen. "In Mugello gewöhnte ich mich wieder an die MotoGP-Geschwindigkeiten. Auf dem Red Bull Ring, wo wir viele Testrunden gedreht hatten, fühlte ich mich bereits viel konkurrenzfähiger", bestätigt der ehemalige MotoGP-Stammpilot.

Pol Espargaro fuhr mit Honda und KTM bereits aufs Misano-Podium Foto: Motorsport Images

Die Entwicklungsarbeit steht in Misano klar im Fokus. "Wir müssen einige Daten unter Rennbedingungen bestätigen und auch tun, was wir können, um den Jungs - Brad und Jack - mit ihren Einstellungen für die beiden Grands Prix zu helfen, die wir dort haben", nennt Espargaro seine Mission.