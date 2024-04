MotoGP-Wildcards 2024: KTM fixiert Termine für Pedrosa und Espargaro

KTM hat seine ersten Wildcards für die MotoGP-Saison 2024 offiziell bekannt gegeben. Bereits beim nächsten Grand Prix in Jerez wird Testfahrer Dani Pedrosa den österreichischen Hersteller auf der Strecke verstärken. Pol Espargaro darf in Mugello (31. Mai bis 2. Juni) etwas später in der Saison ran.

Beide Termine kommen nicht von ungefähr, denn an die Wochenenden schließt sich jeweils ein offizieller Montagstest an. Die Wildcard-Einsätze versteht KTM "als Teil des Arbeitsplans (...), um die Entwicklung der KTM RC16 sowohl für den Rest der laufenden Saison als auch mit Blick auf 2025 und darüber hinaus fortzusetzen."

Pedrosa, der seit seinem Rücktritt Ende 2018 als Testfahrer für KTM im Einsatz ist, bestritt bisher drei Rennen als Wildcard-Pilot - eines 2021, die zwei anderen im Vorjahr.

Dabei wusste er der Spanier zu beeindrucken: Beim Grand Prix von Spanien 2023 wurde er im Sprint Sechster und im langen Rennen Siebter. In San Marino belegte er jeweils den vierten Platz, wobei er sein erstes Podium seit 2017 nur knapp verpasste.

"Ich hatte letztes Jahr in Jerez sehr viel Spaß und der Empfang der Fans war unglaublich", blickt Pedrosa zurück und freut sich auf die Rückkehr. "Wir alle wissen, dass Jerez ein besonderer Ort ist. Für uns wird es auch wichtig sein, einige Referenzen für unsere Tests zu nutzen und sie auf Rennbedingungen zu übertragen."

Espargaro nach Verletzung wird sein "altes Ich"

Espargaro fuhr bis einschließlich 2023 als Stammfahrer in der MotoGP, verlor seinen Platz bei Tech3-GasGas Ende des Jahres aber, als Moto2-Champion Pedro Acosta aufstieg.

Espargaro übernahm daraufhin die Rolle des Test- und Ersatzfahrers. Für ihn wird der Grand Prix von Italien der erste Renneinsatz seit dem Saisonfinale 2023 in Valencia sein. "Ich freue mich wirklich, wieder Rennen zu fahren", sagt er.

Dass er ausgerechnet in Mugello zum Einsatz kommen wird, freut ihn umso mehr. "Es ist ein ganz besonderer Ort, um auf ein MotoGP-Bike zu steigen. Es wird cool sein, wieder mit den Jungs in der Startaufstellung zu stehen. Die Tests sind wirklich gut gelaufen und ich bin sehr motiviert", betont der 32-Jährige.

Nach seinem Unfall zu Beginn der MotoGP-Saison 2023 in Portimao fühle er sich jetzt "mehr wie mein 'altes Ich'". Entsprechend groß sei die Vorfreude, "wieder Teil der MotoGP-Familie zu sein und zu zeigen, dass unsere Testarbeit stark und schnell ist".

Pit Beirer schwärmt über das Testteam von KTM

Das findet auch KTM-Motorsportchef Pit Beier, der sagt: "Wir haben ein verdammt starkes Testteam." Die beiden Wildcard-Einsätze mit Pedrosa und Espargaro seien "Highlights".

Und er erklärt: "Dass Dani einem Wildcard-Einsatz zustimmt, bedeutet, dass das Motorrad gut ist und er sich damit gut fühlt. Sonst würde er es nicht machen. Ich bin mir also sicher, dass er bereit ist, uns in Jerez ein starkes Rennen zu zeigen."

"Und mit Pol ist es ähnlich. Er musste die große Bühne leider verlassen, er war nicht voll fit. Aber er hatte Zeit, sich zu erholen, und hat schon viele Runden mit uns absolviert. Es wird toll sein, ihn zurück im Rennen zu sehen", freut sich Beirer.

"Aber wir versuchen, ihn ruhig zu halten", ergänzt der KTM-Boss, "denn er muss niemandem etwas beweisen. Wir wollen einfach, dass er dieses Rennwochenende genießt."

KTM stehen als Hersteller der Kategorie C unter den neuen Konzessionsregeln maximal sechs Wildcards pro Saison zur Verfügung. Pedrosa und Espargaro könnten also bis zu vier weitere Male zum Einsatz kommen. Allerdings gab KTM wiederholt zu Protokoll, wahrscheinlich nicht alle Wildcards zu nutzen

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.