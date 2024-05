MotoGP-Wildcards 2024: Yamaha fixiert drei Termine für Cal Crutchlow

Yamaha hat den Fahrplan für die Wildcard-Einsätze von Cal Crutchlow in der MotoGP-Saison 2024 bekanntgegeben. Nachdem der Brite, der seit 2021 offizieller Yamaha-Testfahrer ist, im vergangenen Jahr nur einen Wildcard-Einsatz (Motegi) hatte, wird er in der laufenden Saison mindestens drei Rennwochenenden bestreiten.

Laut Yamaha ist Crutchlow auf einer zusätzlichen M1 für die Grand-Prix-Wochenenden Italien (Mugello), Großbritannien (Silverstone) und San Marino (Misano) vorgesehen. Der Italien-Grand-Prix in Mugello ist für 1./2. Juni angesetzt, Crutchlows Heimspiel in Silverstone für 3./4. August und das Misano-Wochenende für 7./8. September (MotoGP-Rennkalender 2024).

Sowohl für Mugello im Juni als auch für Misano im September gilt, dass direkt am Tag nach dem Rennwochenende ein offizieller Montagstest an gleicher Stelle stattfindet (MotoGP-Testkalender 2024). Hauptziel der drei fixierten Wildcard-Einsätze mit Crutchlow ist es laut Angaben des Teams "zusätzliche Daten zu sammeln, um Yamaha auf der Mission der Weiterentwicklung des Motorrads zu unterstützen".

Anhand der aktuell gültigen Zugeständnisse (Concessions) darf Yamaha (genau wie Honda) sechs Wildcards pro Saison einsetzen. Während Honda am vergangenen Wochenende in Jerez die erste Wildcard mit Testfahrer Stefan Bradl gezogen hat, wird für Yamaha jene mit Crutchlow in Mugello die erste der Saison.

Warum wurden für Crutchlow bislang "nur" drei Wildcard-Termine verkündet? "Das Ganze ist nicht so einfach", sagt Yamaha-Stammfahrer Fabio Quartararo und kommt auf das Testteam rund um Crutchlow als Fahrer und Silvano Galbusera als Crewchief zu sprechen. "Sie testen schon jede Menge. Wenn sie [Wildcards] machen, dann muss es dafür einen triftigen Grund geben."

Nachsatz von Quartararo: "Wir werden versuchen, Cal von mehr Wildcards zu überzeugen." Zwar würden er und Crutchlow persönlich "nicht viel miteinander sprechen", aber: "Es wird [im Team] viel gesprochen über die Dinge, die er getestet hat und über die Dinge, die er testen muss. Seine Meinung ist wichtig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.