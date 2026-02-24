MotoGP will Mindestgehalt einführen: Was Fahrer ab 2027 bekommen sollen

In der MotoGP-Weltmeisterschaft steht eine weitreichende Veränderung bevor: Ab 2027 soll für alle Fahrer der Königsklasse ein Mindestgrundgehalt von 500.000 Euro gelten. Nach Informationen von Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, befindet sich die Regelung in der finalen Phase.

Reaktion auf große Gehaltsunterschiede

Hintergrund der Initiative ist die wachsende Einkommensschere innerhalb des MotoGP-Starterfeldes. Während Topstars wie Marc Marquez und Fabio Quartararo Grundgehälter von mehr als zehn Millionen Euro pro Saison beziehen, lagen andere Verträge zuletzt auf einem Niveau, das eher an Moto2 oder Moto3 erinnerte. In Einzelfällen sollen Fahrer sogar weniger als 120.000 Euro jährlich verdient haben.

Mit der Einführung der Gehaltsuntergrenze soll diese Diskrepanz deutlich reduziert werden. Die geplanten 500.000 Euro verstehen sich als fixes Basisgehalt.

Leistungsabhängige Prämien, also Boni für Siege, Podestplätze oder bestimmte Meisterschaftsplatzierungen, sind darin nicht enthalten und sollen weiterhin individuelle Verhandlungssache zwischen Fahrer und Team bleiben.

Gültig für Stammfahrer und Rookies

Die Regelung soll für sämtliche Piloten der Königsklasse gelten, egal, ob es sich um etablierte Stammfahrer oder um Neueinsteiger handelt. Damit würde erstmals eine verbindliche finanzielle Mindestabsicherung für alle MotoGP-Fahrer geschaffen.

Diskutiert wird das Thema bereits seit geraumer Zeit zwischen dem Promoter der Rennserie und den Teams. Die entsprechende Klausel ist bereits im Entwurf jenes Vertrags verankert, der künftig die kommerziellen Beziehungen zwischen Rechteinhaber und Teilnehmern regeln soll, aber noch verabschiedet werden muss.

Entscheidungsgespräche in Buriram

Ein entscheidender Schritt könnte nun unmittelbar bevorstehen: Für Dienstag ist in Buriram, wo an diesem Wochenende die neue Saison beginnt, ein Treffen angesetzt.

Dort will die Herstellervereinigung Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA) die Mindestgehaltsklausel gemeinsam mit weiteren Bestimmungen des neuen Fünfjahresvertrags beraten. Dieses Abkommen soll den kommerziellen Rahmen der MotoGP für den Zeitraum von 2027 bis 2031 festlegen. Nach aktuellem Stand befindet sich der Vorschlag kurz vor der Ratifizierung.

Kein neues Thema im Fahrerlager

Die Idee eines Mindestgehalts ist allerdings nicht erst jetzt aufgekommen. Bereits in der Vergangenheit hatten Fahrer darüber diskutiert, eine eigene Interessenvertretung zu gründen, um ihre Position gegenüber den Organisatoren zu stärken.

In diesem Zusammenhang wurde sogar der frühere französische MotoGP-Pilot Sylvain Guintoli als möglicher Sprecher einer solchen Vereinigung ins Spiel gebracht.

Das Vorhaben scheiterte letztlich jedoch an offenen Finanzierungsfragen, insbesondere daran, wie die neue Rolle des Ex-Fahrers bezahlt werden sollte. Die Initiative wurde daraufhin nicht weiterverfolgt. Mit dem nun geplanten Mindestgehalt könnte dennoch ein zentrales Anliegen vieler Fahrer Realität werden.