MotoGP-Zukunft: Dorna und IRTA verlängern Zusammenarbeit bis 2026

Die Weichen für die MotoGP-Zukunft werden gestellt. KTM, Honda und Ducati haben bereits offiziell bestätigt, den neuen Vertrag von 2022 bis 2026 unterschrieben zu haben. Nun hat auch die Teamvereinigung IRTA den Vertrag mit MotoGP-Promoter Dorna unterzeichnet.

Die IRTA repräsentiert die Privatteams in der MotoGP sowie in den kleinen Klassen und vertritt deren Interessen. Dabei geht es unter anderem um finanzielle und technische Unterstützung, damit die Starterfelder wettbewerbsfähig und ausgeglichen sind.

Es ist bereits der siebte Vertrag, den Dorna und IRTA unterzeichnen. Das sorgt für die nächsten fünf Jahre für Stabilität. "Es sind keine einfachen Zeiten", sagt IRTA-Präsident Herve Poncharal. "Deshalb ist es ein großer Bonus, mit den gleichen Partnern weiterzuarbeiten."

"Einen Promoter wie die Dorna zu haben, gemanagt von Carmelo Ezpeleta, ist für uns alle ein Traum. Die Partnerschaft war seit 1992 exzellent und wurde von Jahr zu Jahr besser. Jede Frage von den Teams oder den Fahrern wird von der Dorna immer in Betracht gezogen."

Tech-3-Teamchef Herve Poncharal ist auch IRTA-Präsident Foto: Motorsport Images

"Die Sicherheit, das Racing, die technische Seite und die Show wurden immer besser. 2020 war mit neun verschiedenen Siegern und vielen Duellen ein unglaubliches Jahr. Das ist der Arbeit der Dorna, der IRTA, der Hersteller und der Teams geschuldet."

Für Ezpeleta sind die Privatteams in der Königsklasse eine wichtige Säule, um auch bei technischen Weichenstellungen Druck auf die Werke auszuüben, wenn man in den vergangenen Jahren an die Themen Einheitselektronik und Claiming-Rule-Teams denkt.

"Als wir in der MotoGP begonnen haben", blickt Ezpeleta auf die frühen 1990er-Jahre zurück, "haben wir sofort mit der IRTA zusammengearbeitet. Es freut mich sehr, dass die Privatteams immer stärker geworden sind."

Im vergangenen Jahr haben Petronas SRT und Tech 3 insgesamt acht der 14 MotoGP-Rennen gewonnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.