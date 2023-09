MotoGP-Zukunft: Sideslide-Control zum Verhindern von Highsidern?

Ein Highsider kommt für einen Motorradrennfahrer immer unvorbereitet. Wenn das Hinterrad wegrutscht, dann wieder Grip bekommt und Fahrer davon überrascht wurde, wird er über das Motorrad abgeworfen. Am vergangenen Sonntag in der Startrunde des MotoGP-Rennens in Barcelona passierte Ducati-Pilot Francesco Bagnaia genau das.

In Führung liegend hatte Bagnaia ausgangs Kurve 2 einen Highsider vor dem Feld. Mit viel viel Glück ging die dramatische Szene glimpflich aus. Bagnaia wurde zwar von KTM-Pilot Brad Binder am Bein erwischt, hat aber keine Brüche davongetragen und will bereits am Wochenende in Misano wieder an den Start gehen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Bagnaia im Bereich des Oberkörpers oder Kopfs erwischt worden wäre.

Laut Ducati gibt es für den Highsider vom Sonntag noch keine Erklärung. Unabhängig von diesem speziellen Fall bleibt die Frage, ob sich Highsider mit moderner Technik verhindern ließen.

Im Straßenverkehr gibt es an modernen Motorrädern die Sideslide-Control. Mittels Sensoren wird erkannt, wenn der Hinterreifen wegrutscht. Die Elektronik greift binnen Millisekunden regulierend ein, bevor es der Fahrer tun kann. Könnte diese Technik in Zukunft auch in der MotoGP-Klasse Einzug halten?

Aleix Espargaro hat dazu eine klare Meinung. Der Barcelona-Sieger würde es nicht gerne sehen, wenn MotoGP-Bikes mit Sideslide-Control ausgerüstet würden. Er erklärt, warum: "Dazu hat sicherlich jeder Fahrer seine Meinung. Ich finde, wir haben schon jetzt jede Menge Elektronik."

Aleix Espargaro hält nichts vom Gedanken einer Sideslide-Control an MotoGP-Bikes Foto: Motorsport Images

"Ich will nicht derjenige sein, der sagt, Elektronik ist Müll. Denn eines ist auch klar", so Espargaro. "Ohne Elektronik kannst du diese 300-PS-Motorräder nicht fahren. Das ist einfach nicht möglich. Meiner Meinung nach ist es aber in Ordnung, so wie es ist. Wir als Fahrer können immer noch einen Unterschied bewirken. Würde noch mehr Elektronik kommen, wäre das meiner Ansicht nach nicht gut."

Im konkreten Fall des Bagnaia-Sturzes in Barcelona glaubt Espargaro übrigens nicht, dass eine Sideslide-Control den Highsider verhindert hätte. "Bei der Motorleistung, die diese Art von Motorrädern hat, nämlich 300 PS, gibt es in Kombination mit 65 Grad Schräglage keine [technische] Regulierung", meint Espargaro und sagt: "Zum Glück ist es so, dass wir es als Fahrer noch selber in der Hand haben."

Zum Thema Sideslide-Control zum Verhindern von Highsidern sagt Espargaro abschließend: "Wenn sie durch diese Art von Regulierung verhindert werden, dann sprechen wir von einem automatischen Motorrad. Das wäre dann wie auf der PlayStation."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.