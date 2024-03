"Müssen realistisch sein" - Wo steht Honda im Jahr eins nach Marc Marquez?

Für Honda beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel in der MotoGP. Marc Marquez verabschiedete sich nach elf gemeinsamen Jahren und unterschrieb bei Gresini-Ducati. Der große Superstar fehlt also im Repsol-Honda-Team, das jahrelang die MotoGP bestimmte.

Mit Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco und Takaaki Nakagami möchte HRC den Neuanfang starten. Die RC213V wurde im Winter stark modifiziert und wirkt deutlich moderner als das 2023er-Modell. Aber wo steht Honda und welche Ziele stecken sich die vier Piloten?

Ex-Weltmeister Joan Mir ist nach Marc Marquez' Wechsel die neue Führungsfigur bei Honda. Der Spanier erlebte im Vorjahr eine katastrophale erste HRC-Saison und kämpft in diesem Jahr um seine Zukunft in der MotoGP. Sein Vertrag läuft am Jahresende aus.

2024er-Honda laut Joan Mir zumindest optisch ein modernes MotoGP-Bike

"Es gibt viele Neuerungen, wie man sehen kann. Das Motorrad sieht jetzt eher aus wie ein modernes MotoGP-Bike", stellt Mir vor dem Saisonstart in Katar fest. "Ich genieße das Fahren jetzt mehr und bin schneller. Wenn man das Fahren genießen kann, dann ist man auch schnell. Das ist nicht neu."

"Beim Test in Sepang konnten wir unser Potenzial sehen, doch hier ist es ungewiss", bemerkt Mir, der sich schwer tut, eine Prognose für den Saisonauftakt in Katar abzugeben. "Stefan (Bradl) testete gestern. Ich bin gespannt, ob sie etwas verbessern konnten. Ich bin optimistisch, was die neue Saison angeht. Diese Strecke ist für unser Motorrad aber nicht besonders gut."

Unter Druck: Joan Mir kämpft um seine Zukunft in der MotoGP Foto: Motorsport Images

Doch derartige Ergebnisse werden in der ersten Saisonhälfte voraussichtlich schwierig werden. "Im ersten Teil der Saison müssen wir uns darauf konzentrieren, die Zuversicht nicht zu verlieren und die richtigen Schritte zu machen. Es darf nicht so laufen wie im vergangenen Jahr, als es nicht besser sondern schlechter wurde", warnt Mir.

"Wir müssen realistisch sein. Das ist ihnen bewusst. Es ist unmöglich, plötzlich aus dem schlechtesten Motorrad das beste zu machen", bremst er die Erwartungen. Der Wechsel zu Marc Marquez' Crew hingegen sorgt für Optimismus.

Santi Hernandez kümmert sich in diesem Jahr um Joan Mir Foto: Motorsport Images

Luca Marini erwartet vorerst keine Spitzenergebnisse

Wie weit Honda aktuell zurückliegt, wurde beim finalen Vorsaisontest in Katar deutlich. Neuzugang Luca Marini hatte mehr als 1,7 Sekunden Rückstand und reihte sich auf P20 ein. Entsprechend niedrig sind die Erwartungen vor dem Saisonstart.

Luca Marini hofft, dass es besser läuft als beim finalen Test Foto: Motorsport Images

"Beim Test waren die Hondas hier nicht so stark. Dieser Kurs ist nicht gerade perfekt für uns. Doch unser Potenzial ist vermutlich etwas höher als das, was wir beim Test gesehen haben", gibt sich Marini hoffnungsvoll.

Johann Zarco will schlechte Ergebnisse vorerst "akzeptieren"

MotoGP-Routinier Johann Zarco spürt vor dem ersten Wochenende mit Honda "eine große Motivation" und blickt gut gelaunt auf die Tests zurück: "Ich habe ein wirklich gutes Gefühl auf dem Motorrad und denke, dass wir mit diesem Motorrad noch viele Reserven haben. Das konnten wir bei den Tests noch nicht zeigen."

Johann Zarco ist sich bewusst, dass Honda noch viel Arbeit vor sich hat Foto: Motorsport Images

Doch beim finalen Test landete Zarco nur auf P17 und lag 1,2 Sekunden zurück. "Ich kann nicht behaupten, dass ich happy bin, wenn ich mich auf P17 sehe. Doch ich bin bereit, es zu akzeptieren", bemerkt er.

Johann Zarco genießt die Zusammenarbeit mit Lucio Cecchinello Foto: LCR-Honda

Die Schwäche der RC213V: Woran muss Honda noch arbeiten?

Optisch hat sich die Honda RC213V stark verändert. HRC entwickelte ein komplett neues Motorrad, das viele Vorteile hat. Doch es gibt eine große Schwäche. "Das Gefühl für die Front wird immer besser, doch das Heck konnten wir nicht so stark verbessern wie die Front", erklärt Takaaki Nakagami.

Takaaki Nakagami lobt die Front und kritisiert das Heck Foto: Motorsport Images

Auch Luca Marini wünscht sich mehr Haftung am Hinterrad Foto: Motorsport Images

Die neuen Zugeständnisse sind eine Hilfe, aber ...

Um die japanischen Hersteller bei Laune zu halten, wurde im Herbst 2023 ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet, das Honda und Yamaha dabei helfen soll, den Rückstand auf die europäischen Werke zu verringern.

Johann Zarco weist auf die begrenzte Reifenanzahl hin Foto: Motorsport Images

"Wenn man parallel mit vier Fahrern testet, dann sind diese Reifen sehr schnell weg. Man hat nur zwei oder drei zusätzliche Testtage und nicht zehn", kommentiert Zarco und fasst zusammen: "Es ist ein gutes Training, aber nicht mehr."

Die freie Entwicklung im Laufe der Saison hingegen ist ein großer Vorteil. "Das ist natürlich aus technischer Sicht eine Chance. Für die Ingenieure ist es sehr nützlich, weil man mehr Dinge probieren kann", begrüßt Zarco die Änderung.

