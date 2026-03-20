Nach Alex Marquez auch Aldeguer vor Abschied: Wer fährt 2027 für Gresini?

Gresini Racing, das MotoGP-Team von Nadia Padovani, hat sich mit Ducati noch nicht auf eine Verlängerung der seit 2022 bestehenden Zusammenarbeit einigen können. Infolgedessen wird das italienische Privatteam mit Blick auf die MotoGP-Saison 2027 beide Fahrer verlieren.

Nachdem bekannt wurde, dass Alex Marquez zu KTM wechseln wird, wo er zur Saison 2027 seinen spanischen Landsmann Pedro Acosta ablösen wird, weil Acosta ins Ducati-Werksteam wechselt, sind an diesem Wochenende im MotoGP-Fahrerlager in Goiania (Brasilien) weitere Neuigkeiten ans Licht gekommen.

Alex Marquez' aktueller Gresini-Teamkollege Fermin Aldeguer hat sich entschieden, auch in Zukunft ein Ducati-Fahrer zu bleiben. Er wird 2027 deutlich besser bezahlt. Wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, wird Aldeguer zum Ducati-Satellitenteam VR46, dem Rennstall von Valentino Rossi, wechseln.

Gresini für 2027 noch ohne Fahrer - und noch ohne Bikes

Durch den doppelten Abgang steht das Gresini-Team, welches Nadia Padovani gehört, für 2027 ohne Fahrer da - und vorerst auch ohne Motorräder. Denn dem Team, das einst von Fausto Gresini gegründet wurde, ist es noch nicht gelungen, einen neuen Vertrag mit Ducati festzuzurren. Genau das ist aber das Hauptziel.

Laut Informationen unserer Kollegen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dauern die Gespräche zwischen Gresini und Ducati noch an. Doch die Bedingungen des Herstellers aus Bologna liegen derzeit weit entfernt von dem Budget, über welches das Privatteam verfügt.

Nadia Padovani hat für die Zukunft ihres Teams noch einiges zu klären Foto: Motorsport Images

Das Besondere an 2027 ist das neue Technische Reglement mit 850er-Motoren und somit komplett neuen Motorrädern. Das wiederum bedeutet, dass alle Fahrer, die nächstes Jahr auf einer Ducati sitzen, mit der identischen Spezifikation der Desmosedici in die Saison gehen werden. Genau das treibt den Preis für ein potentielles Ducati-Satellitenteam in die Höhe.

Parallel dazu befindet sich MotoGP-Promoter MotoGP Sports Entertainment Group (vormals Dorna) weiterhin in offenen Gesprächen mit der Herstellervereinigung MSMA, um den aktuellen Vertrag zwischen beiden Parteien zu verlängern. Der aktuelle Fünfjahresvertrag läuft Ende 2026 aus.

Aus dieser Vereinbarung ergibt sich dann der Betrag, den jedes Team für die Teilnahme an der MotoGP-WM erhält. Erst dann wird Gresini genau wissen, mit welchem Budget man mit Ducati verhandeln und Fahrer unter Vertrag nehmen kann.

VR46 ist sich mit Fermin Aldeguer einig

Bevor es soweit ist, hat VR46 derweil einen Schritt gemacht und sich einen der aktuellen Gresini-Piloten gesichert: Fermin Aldeguer, den man bereits seit 2023 umwirbt. Als damals bekannt wurde, dass Luca Marini das Team seines Halbbruders Valentino Rossi verlassen würde, um ins Honda-Werksteam zu wechseln, bemühte sich Ducati darum, Aldeguer zu verpflichten.

Aldeguer unterschrieb daraufhin einen Ducati-Vertrag über vier Jahre. Es handelt sich um einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf zwei weitere Jahre. Der Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel für das Ende der zweiten Saison (2026), von welcher der Spanier - trotz Angeboten von Werksteams - aber keinen Gebrauch machen wird.

Nach Informationen, die Motorsport.com Spanien aus dem Umfeld von Aldeguer erhalten hat, hat dieser eine Einigung mit Ducati erzielt, um die verbleibenden zwei Jahre seines bis 2028 gültigen Vertrags zu erfüllen. Die Einigung geht einher mit einer deutlichen Aufwertung seines Gehalts und seiner Prämien.

Im Team von Valentino Rossi und "Uccio" Salucci wird 2027 erstmals ein Spanier fahren Foto: Motorsport Images

"Wir haben den neuen Vertrag noch nicht unterzeichnet, aber wir haben uns bereits die Hand gegeben", bestätigt die Quelle und weiter: "Fermin wird noch zwei weitere Jahre bei Ducati bleiben. Der Vertrag läuft mit dem Werk und beinhaltet Material und Behandlung eines Werksfahrers, wobei er Updates fast zeitgleich mit den Werkspiloten erhält, wenngleich wir für das VR46-Team an den Start gehen werden."

Aus dem Team von Valentino Rossi kommt dazu die Bestätigung. "Das Interesse an Fermin ist groß und seit einiger Zeit bekannt. Wir halten ihn für einen sehr interessanten Fahrer", erklärt VR46-Teammanager Pablo Nieto.

Abzuwarten bleibt noch, wer künftig die zweite VR46-Ducati fahren wird - eine Frage, die laut Nieto "derzeit noch völlig offen ist". Infrage kommen die beiden aktuellen Fahrer des Teams, nämlich Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli, aber auch "andere junge Fahrer mit Potenzial", wie Nieto erklärt.