Nach Arm-OP "literweise" Flüssigkeit verloren: Crutchlows Misano-Start wackelt

LCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow unterzog sich vor wenigen Tagen einer Operation am rechten Unterarm, um das lästige Armpump-Syndrom los zu werden. Damit hatte der Brite zu kämpfen gehabt, seit er sich beim MotoGP-Saisonauftakt 2020 in Jerez bei einem Sturz das Kahnbein im rechten Handgelenk gebrochen hat.

Die nun am Arm vorgenommene Operation aber hat Nachwirkungen. "Was während der vergangenen Tage passiert ist, war ein Desaster", bekennt Crutchlow. Warum? "Es lief literweise Flüssigkeit aus dem Arm und hörte einfach nicht auf. Ich habe das Problem, dass die Wunde offen ist und habe jeden Tag im Krankenhaus verbracht. Erst gestern wurde das Loch wieder frisch genäht."

Ob er am Sonntag beim Grand Prix von San Marino in Misano wird fahren können, vermag Crutchlow derzeit noch nicht zu beurteilen. "Ich werde es morgen versuchen", sagt der LCR-Honda-Pilot am Donnerstag und meint: "Man geht natürlich immer davon aus, das Rennen fahren zu können. Ob das möglich ist, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Wir werden morgen sehen, wie es meinem Arm geht."

"Vielleicht habe ich überhaupt keine Probleme", so Crutchlow, der allerdings auch anmerkt: "Es ist offensichtlich, dass umso mehr Flüssigkeit nach außen dringt, je mehr ich den Arm belaste. Das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Wir werden morgen sehen, ob das klappt."

Die eindrucksvollen Fotos und Videos von der Operation am Unterarm hatte Crutchlow am Montag auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Gemäß der Vorgaben der Plattform sind die Fotos und Videos mit einer Warnung vor sensiblen Inhalten versehen und erst einsehbar, nachdem man diese Warnung bestätigt hat.

"Wenn man sich die Fotos anschaut, sieht man, dass der obere Muskel komplett sauber ist, wie ein schönes Stück Steak", erklärt Crutchlow und weiter: "Der untere Teil [des Muskels] aber sieht nicht gut aus. Er sieht so aus als wäre er seit Jahren misshandelt worden."

Am kommenden Wochenende fahren die MotoGP-Piloten erneut in Misano, dann beim Grand Prix der Emilia-Romagna. Sollte für Crutchlow in naher Zukunft eine weitere Operation fällig werden, kündigt er bereits an, dann in Sachen Social-Media noch einen draufsetzen zu wollen. "Dann werde ich es live übertragen", grinst der Brite.

