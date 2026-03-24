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MotoGP Goiania

Nach Asphalt-Drama in Brasilien: FIM gibt offizielles Statement ab

Nach dem Brasilien-Grand-Prix bezieht die FIM Stellung zu den Streckenproblemen in Goiania und erklärt, wie es zu den Schäden am Asphalt kommen konnte

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
Nach Asphalt-Drama in Brasilien: FIM gibt offizielles Statement ab

Im MotoGP-Rennen löste sich der Asphalt an bestimmten Stellen auf

Foto: Getty Getty

Nach dem turbulenten Rennwochenende beim Brasilien-Grand-Prix und entsprechenden Untersuchungen hat sich der Dachverband FIM ausführlich zu den Problemen mit dem Streckenbelag geäußert. Im Fokus stehen dabei sowohl außergewöhnliche äußere Umstände als auch unerwartete bauliche Mängel.

Wie aus einem am Dienstagabend veröffentlichten offiziellen Statement der FIM hervorgeht, hätten "beispiellose Regenfälle" die finalen Bauarbeiten an der Strecke in Goiania erheblich beeinträchtigt und damit zu den späteren Problemen beigetragen.

Bereits am Samstag sei ein gravierender Defekt aufgetreten: Unterhalb der Oberfläche sei ein nicht dokumentiertes, altes Abwassersystem eingebrochen. Dieses Problem habe sich glücklicherweise abseits der Ideallinie befunden, so die Rennleitung.

Dank einer schnellen Reaktion der Streckenbetreiber konnte die beschädigte Stelle noch am selben Tag repariert werden, sodass der Betrieb fortgesetzt werden konnte.

Am Sonntag verschärfte sich die Situation jedoch erneut. Nach dem Moto2-Rennen sei es laut Statement zu "lokalen Asphaltauflösungen" gekommen, die auf die Kombination aus großer Hitze und intensiver Streckennutzung zurückzuführen seien.

Zwar entfernten die Verantwortlichen vor dem Start der MotoGP-Klasse überschüssiges Material, dennoch blieb ein Restrisiko bestehen, dass sich die Fahrbahn im Rennverlauf weiter verschlechtert. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Rennleitung daher kurzfristig, die Renndistanz auf 23 Runden zu verkürzen.

Das entsprach 75 Prozent der ursprünglich geplanten Distanz von 31 Rennrunden. Die Teams seien unmittelbar über die Änderung informiert worden, heißt es weiter.

Die FIM verweist in diesem Zusammenhang auch auf den umfangreichen Homologationsprozess für Rennstrecken. Dieser beginne bereits mehr als ein Jahr im Voraus und umfasse detaillierte Inspektionen aller Bauabschnitte. Gleichzeitig liege die Wahl der Asphaltmischung und der Einbauverfahren bei den jeweiligen Streckenbetreibern, die ihre Konzepte der FIM zur Freigabe vorlegen müssen.

Sowohl der Veranstalter als auch die Betreiber des Autodromo Internacional Ayrton Senna hätten die Probleme inzwischen eingeräumt. Laut Statement sollen die Mängel vor der Rückkehr der MotoGP im kommenden Jahr vollständig behoben werden.

Trotz der Schwierigkeiten zog der Grand Prix ein starkes Zuschauerinteresse auf sich: Insgesamt 148.384 Fans verfolgten das Rennwochenende vor Ort. Dies unterstreiche die wachsende Bedeutung des brasilianischen Marktes und das Potenzial für weiteres globales Wachstum, so das Fazit der MotoGP-Verantwortlichen.

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