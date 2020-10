Nach CAS-Anhörung: Urteil im Dopingfall Iannone bis Mitte November erwartet

Am Donnerstag (15. Oktober) fand vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) die Anhörung im Dopingfall Andrea Iannone statt. Während der Italiener die Aufhebung seiner 18-monatigen Sperre, die bis 16. Juni 2021 gilt, erreichen will, fordert die Welt-Anti-Dopingagentur die Höchststrafe von vier Jahren.

Eine Entscheidung lässt aber auf sich warten. Nach der Anhörung, die bis zu elf Stunden gedauert haben soll, wird sich die Gruppe der Richter beraten. Das Panel wird von dem Franzosen Hamid Gharavi angeführt.

In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Internationalen Sportgerichtshofes heißt es, dass mit einem Urteil bis Mitte November 2020 zu rechnen ist. Iannone wird sich also noch bis zu vier Wochen gedulden müssen, bis er die Entscheidung erfährt.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Aprilia-Pilot im Falle eines Freispruchs in der laufenden Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zu einem Renneinsatz kommen wird. Das Saisonfinale in Portimao (Portugal) findet vom 20. bis 22. November statt.

