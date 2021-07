Nach Crash mit Alex Marquez: Danilo Petrucci schimpft auf Iker Lecuona

Die Meinungen von Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) und Alex Marquez (LCR-Honda) gingen nach dem Unfall auf dem Sachsenring auseinander. Zu Beginn der fünften Runde lagen die beiden Motorräder in Kurve 1 übereinander im Kiesbett.

"Ich habe versucht ihn zu überholen", schildert Marquez die Situation aus seiner Sicht. "Ich habe aggressiv, aber sauber überholt und denke, er wollte sofort kontern, um wieder innen zu sein. Er hat wohl nicht erwartet, dass ich gut abbremsen konnte."

Es war ein Duell um Platz 14. Petrucci sieht das ganz anders: "Marquez ist gestürzt und ich bin über sein Motorrad gestürzt. In Kurve 1 hat Iker spät gebremst und ist weit gegangen. Marquez hat sich daran orientiert und ist gestürzt. Dann habe ich sein Motorrad getroffen."

Marquez widerspricht aber vehement: "Mir ist das Vorderrad nicht eingeklappt." Die TV-Bilder lösten die Situation nicht eindeutig auf. Beide waren durch diesen Sturz ausgeschieden. Bemerkenswert ist, dass sich Petrucci am meisten über seinen Teamkollegen Iker Lecuona ärgert.

Lecuona zieht sich den Groll von Petrucci zu

Der Spanier fuhr zu diesem Zeitpunkt direkt vor dem Duo Petrucci/Marquez. "Lecuona hat in den ersten Runden viele dumme Manöver gemacht", sagt "Petrux". "Niemand hat überholt, weil noch 25 Runden zu fahren waren. Man muss in diesem Rennen warten."

Iker Lecuona kämpfte im Rennen mit einer Magenverstimmung Foto: Motorsport Images

Lecuona sammelte als 17. keinen WM-Punkt. Der 21-Jährige litt am Rennsonntag an einer Magenverstimmung. In der zweiten Rennhälfte ging ihm die Kraft aus und er fiel noch aus den Top 15 heraus. Nach dem Rennen musste Lecuona ins Medical Center.

Er vermutet, dass er etwas falsches gegessen hat. "Ich muss mich besser qualifizieren, damit ich nicht in seiner Nähe bin", setzt Petrucci nach. "Dann kann er in den nächsten Rennen mit seinem eigenen Wasser kochen."

Während das KTM-Team wieder im Spitzenfeld mitmischte, schaffte Tech 3 auch beim achten Saisonrennen nicht die Trendwende. "Danilo und Iker haben gegeneinander gekämpft und sich fast in jeder Kurve überholt", sagt Teamchef Herve Poncharal.

"Dabei haben sie Zeit und Boden verloren. Dann kam es zum unglücklichen Zwischenfall mit Alex Marquez. Danilos Rennen war vorbei, bevor es gestartet hat. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr glücklich. Das ist für das ganze Team frustrierend."

"Es ist auch enttäuschend, dass wir KTM nichts zurückgeben können, denn sie unterstützen uns sehr gut. Mit den beiden Werksfahrern sind sie auch vorne dabei." In der Teamwertung ist Tech 3 hinter Esponsorama auf dem letzten Platz.

