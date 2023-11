Nach Ducati-Test mit Marc Marquez: Gresini denkt an den MotoGP-Titel 2024

Um etwa 11:30 Uhr herrschte Gewissheit: Ducati-Neuzugang Marc Marquez harmoniert gut mit seinem neuen Arbeitsgerät. Beim MotoGP-Nachsaisontest in Valencia (zum großen Testbericht) konnte der achtmalige Weltmeister die ersten Erfahrungen mit der Ducati Desmosedici sammeln. Bei der Rückkehr an die Gresini-Box grinste der langjährige Honda-Pilot wie zu seinen besten Zeiten.

Insgesamt 49 Runden drehte Marc Marquez mit der für ihn ungewohnten Ducati. Er erhielt eine 2023er-Version in der Spezifikation, wie sie von Pramac-Pilot Johann Zarco verwendet wurde. Im Gegensatz zu den Ducati-Werkspiloten Francesco Bagnaia und Enea Bastianini sowie den Pramac-Piloten Jorge Martin und Franco Morbidelli erhält Marc Marquez im kommenden Jahr bei Gresini kein aktuelles Werksmaterial.

Marc Marquez selbst durfte sich nicht zum Ducati-Testdebüt äußern, da er noch bei Honda unter Vertrag steht. Gresini-Teammanager Michele Masini kommentierte den Test, konnte zu Marc Marquez aber keine präzisen Aussagen tätigen. Doch klar ist, dass Masini begeistert ist.

Mit der viertschnellsten Zeit und lediglich 0,171 Sekunden Rückstand deutete Marc Marquez an, dass er 2024 einer der absoluten Spitzenfahrer sein möchte. "Es war ein brillanter Start in dieses neue Kapitel", bilanziert Masini nach dem Testtag in Valencia.

Großes Interesse der Fans: Gresini steht beim Test im Fokus

Vor der Box des privaten MotoGP-Teams versammelte sich am Dienstagvormittag eine große Traube an Fotografen, um Marc Marquez' erste Ausfahrt zu dokumentieren. Das Interesse war riesig.

"Es war ein beeindruckender Tag für uns", kommentiert Masini und präzisiert: "Das Gefühl ist vorhanden, die Atmosphäre stimmt. Nach dieser Saison sind wir erschöpft, freuen uns nach diesem Tag aber bereits auf die Saison 2024."

"Aus vertraglichen Gründen kann ich nicht viel sagen, doch die Wertung spricht für sich selbst", freut sich der Gresini-Teammanager. "Wir haben heute in beiden Seiten der Box gut gearbeitet. Auf Grund der Wetterbedingungen konnten wir aber nicht genug Runden fahren. Das Ergebnis war aber dennoch großartig."

Gresini-Neuzugang Marc Marquez darf sich noch nicht äußern Foto: Motorsport Images

Der vielversprechende Einstand von Ex-Champion Marc Marquez bei Gresini weckt große Hoffnungen. Ist der WM-Titel das erklärte Ziel des Ducati-Kundenteams? "Ich würde lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde", bemerkt Masini selbstbewusst. Mit einem WM-Gewinn würde Gresini die Geschichte der MotoGP umschreiben. Noch nie konnte ein Privatteam die Meisterschaft gewinnen.

Alex Marquez unterliegt im ersten Teamduell mit Bruder Marc

Abgerundet wurde das gute Teamergebnis durch P6 von Alex Marquez, der 0,385 Sekunden zurück lag. Im ersten teaminternen Duell mit Bruder Marc zog Alex Marquez den Kürzeren, ließ sich davon aber nicht die gute Laune verderben.

Alex Marquez freut sich bereits auf die MotoGP-Saison 2024 Foto: Motorsport Images

Alex Marquez alles andere als enttäuscht, dass sein Bruder bereits beim ersten Ducati-Test schneller war. Teamintern die Nase vorn zu haben, stand nicht auf der To-Do-Liste ganz oben. "Das war nicht mein Ziel (lacht; Anm. d. Red.)", kommentiert der jüngere der Marquez-Brüder.

"Ich weiß, dass er hier immer sehr schnell ist. Er hat den gleichen Schritt gemacht wie ich vor einem Jahr. Mir war klar, was er mir am Ende des Tages berichten wird. Diese Geheimnisse können wir jetzt für uns behalten", freut sich Alex Marquez auf die Zusammenarbeit mit Bruder Marc.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.