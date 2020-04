Nach Gerüchten um MotoGP-Totalausfall: Dorna meldet sich mit Kampfansage

Angesichts der weltweiten Corona-Krise ist noch immer unklar, ob und wann die Saison der Motorrad-WM 2020 weitergehen oder im Falle der MotoGP-Klasse beginnen kann. Denn während Moto2 und Moto3 zumindest in Katar ein Rennen fahren konnten, drehte sich in der MotoGP bisher kein Rad.

Der Saisonauftakt in Katar musste ausfallen, sieben weitere Grands Prix wurden verschoben. Jüngst häuften sich die Stimmen, die eine komplette Absage der Saison befürchten, unter ihnen Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti und Tech-3-Teamchef Herve Poncharal. Er schätzt die Wahrscheinlichkeit dafür als hoch ein.

Selbst Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta schloss die Möglichkeit einer kompletten Absage im schlimmsten Fall nicht mehr aus. Nun bekräftigt der WM-Promoter in einem offenen Brief aber, weiterhin an einer Lösung zu arbeiten, die so viele Rennen wie möglich vorsieht. Das komplette Schreiben im Wortlaut:

"Die Coronavirus-Pandemie dauert an und hat bereits zu Überarbeitungen des MotoGP-Kalenders für 2020 geführt, einschließlich der Verschiebung oder Verlegung einer Reihe von Veranstaltungen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit möchte Dorna Sports bekräftigen, dass der Rennsport im Jahr 2020 unsere oberste Priorität ist.

Bei der Dorna bleiben wir in ständiger Diskussion mit der FIM (Motorrad-Weltverband), der IRTA (Teams), dem MSMA (Hersteller; Anm. d. R.) und den Grand-Prix-Veranstaltern, während wir die Situation genau beobachten und die Kommunikations- und Unterstützungskanäle zwischen den einzelnen Säulen unseres Sports so offen wie möglich halten. Das Ziel jeder beteiligten Partei ist es, wieder mit dem Rennsport zu beginnen, sobald es sicher ist, dies zu tun.

Unser Hauptaugenmerk war und bleibt der Versuch, die Saison 2020 mit so vielen Grands Prix wie möglich zu bestreiten und innerhalb des Kalenderjahres 2020 zu beenden. Wir werden jedoch immer im Einklang mit den Gesundheits- und Sicherheitsratschlägen von Regierungen und zuständigen Gesundheitsbehörden handeln.

Wenn die Pandemie unser Leben und den Sport länger auf Eis legt, als wir alle vorhersehen können, und Reisebeschränkungen bestehen bleiben, würde Dorna Sports nur als letzten Ausweg in Erwägung ziehen, die Absage der Saison 2020 mit der FIM, der IRTA und der MSMA zu diskutieren.

Unser Hauptaugenmerk für die Superbike-WM WSBK liegt ebenfalls darauf, die Saison 2020 mit so vielen Runden wie möglich durchzuführen, sobald dies sicher ist.

Die Priorität aller beteiligten Parteien ist es, Rennen zu fahren, sicher zu sein und unseren Fans mehr von dem zu bieten, was sie lieben: Motorradrennen."

Mit Bildmaterial von LAT.