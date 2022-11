Nach "großen Zweifeln" beim ersten Test: Marco Bezzecchi bester Rookie

Audio-Player laden

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) hat sich in der MotoGP-Saison 2022 klar gegen die anderen vier Rookies durchgesetzt. Der Italiener sammelte in den 20 Rennen insgesamt 111 WM-Punkte. Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati) hatte als zweitbester Neuling 87 Zähler Rückstand.

In Assen eroberte Bezzecchi mit Rang zwei seinen ersten und einzigen Podestplatz in diesem Jahr. Zweimal war er Vierter und einmal Fünfter. Zehnmal raste er in den Top 10. In Thailand eroberte "Bez" seine erste Poleposition.

"Es war mehr als erwartet", sagt der 24-Jährige im Rückblick. "Ich hätte nicht so eine gute erste Saison erwartet. Speziell die zweite Saisonhälfte war sehr gut. Darüber freue ich mich sehr. Es war eine fantastische Saison."

Am Anfang hatte es nicht danach ausgesehen. Im November 2021 fuhr Bezzecchi in Jerez erstmals beim zweitägigen Test die Ducati Desmosedici. "Ich war sehr verängstigt. Als ich das erste Mal die MotoGP probiert habe, wurde mir klar, wie schwierig es ist."

"Ich habe mich auch gefragt, ob ich bereit dafür war und ob es richtig war, dass ich die Moto2 verlassen habe", blickt Bezzecchi gegenüber der spanischen Edition von 'motorsport.com' zurück. "Ich war in der Zeitenliste ganz weit unten und machte mir Sorgen."

Luca Marini sammelte neun WM-Punkte mehr als Marco Bezzecchi Foto: Motorsport Images

"In unserer Rookie-Saison war unser Team schneller als ich", findet Bezzecchi. "Schon beim zweiten oder dritten Rennen waren sie auf einem unglaublichen Level - höher als ich." Das hatte einen Grund, denn der Großteil des Personals verfügte über viel Erfahrung.

Erfahrung von Ex-Rossi-Ingenieur sehr hilfreich

Als Crewchief für Bezzecchi fungierte Matteo Flamigni. Das war für Flamigni eine neue Rolle, denn in der Crew von Rossi hat der Italiener lange als Datenanalyst gearbeitet. Flamignis Erfahrung half Bezzecchi bei seiner Eingewöhnung.

"Ich kannte ihn von seiner Zeit mit Vale, aber wir hatten keine persönliche Beziehung. Er ist ein toller Kerl. Wir telefonieren jeden Tag miteinander. Außerdem gibt es nichts, was dir auf der Strecke passieren kann, das er nicht schon einmal erlebt hat."

Matteo Flamigni (re.) arbeitete viele Jahre in der Crew von Valentino Rossi Foto: Motorsport Images

Und was ist für ihn der größte Unterschied zur Moto2? "Es ist mehr Arbeit. Am Anfang war es etwas mehr als in der Moto2, aber nicht verrückt. Als ich dann erste gute Rennen hatte, verstand ich, warum 'Pecco', Franco und Luca sich oft daheim beklagt haben."

"Im Vorjahr habe ich gehört, wie sie meinten, dass sie so viele Dinge tun müssen. Als ich schneller wurde, habe ich das verstanden", lacht Bezzecchi. "Es ist auch mehr Arbeit außerhalb der Strecke. An der Strecke ist es etwas mehr Arbeit als in der Moto2. Beim Fahren ist es besser, hier zu sein."

"Die Arbeit ist anders, sagen wir so. Es ist okay. Mir gefällt es." Mental war die lange Saison mit 20 Rennen kein Problem für ihn: "Es ist immer schwierig, die ganze Saison konzentriert zu bleiben. Es war mein erstes Jahr, also hatte ich etwas weniger Druck. Man muss es natürlich gut machen. Ich war guter Stimmung. Das hat mir geholfen, ruhig zu bleiben."

