Nach Highsider in Mandalika verletzt: Oliveira muss operiert werden

Miguel Oliveira wird aufgrund eines gebrochenen rechten Handgelenks weder beim Grand Prix von Indonesien an diesem Wochenende noch beim Grand Prix von Japan am darauffolgenden Wochenende an den Start gehen können.

Der Trackhouse-Aprilia-Pilot stürzte im ersten Freien Training der MotoGP am Freitag in Kurve 4 per Highsider, wurde in die Luft katapultiert und schlug hart auf den Asphalt auf. Bei einem ersten Check-up im Medical Centre an der Strecke ergaben Röntgenaufnahmen einen Bruch im rechten Handgelenk.

In einem nahegelegenen Krankenhaus unterzog sich Oliveira anschließend einem CT-Scan, um das genaue Ausmaß der Verletzung zu bestimmen, wie der medizinische Direktor der MotoGP, Angel Charte, gegenüber der spanischen Ausgabe von Motorsport.com, einem Schwesterportal von Motorsport-Total.com, erklärte.

Operation und längere Zwangspause

"Miguel hat eine komplizierte Fraktur am rechten Handgelenk erlitten. Er muss operiert werden und wird für die Operation nach Portugal reisen. Er wird nicht in der Lage sein, in Japan zu starten", gab der Arzt eine erste Prognose für Oliveira ab.

Trackhouse-Teammanager Davide Brivio bestätigte eine OP während des MotoGP-Trainings am Nachmittag, das ohne Oliveira stattfand, noch nicht endgültig, schloss eine Rückkehr seines Fahrers nächste Woche in Japan aber ebenfalls aus.

"Er wird heute Abend zurück nach Hause fliegen und Japan mit Sicherheit verpassen. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte Brivio. Die Verletzung sei "ernst", weshalb man davon ausgehen müsse, dass Oliveira länger ausfällt.

Trackhouse hofft auf Lorenzo Savadori

Später am Nachmittag gab das Trackhouse-Team in einem offiziellen Statement schließlich bekannt, "dass Miguel einen mehrfachen Bruch des Speichenknochens erlitten hat". Die Fraktur sei erfolgreich stabilisiert worden, müsse aber operiert werden: "Er wird zu einem chirurgischen Eingriff nach Portugal zurückfliegen."

Oliveiras Verletzung kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt der laufenden MotoGP-Saison, denn an diesem Wochenende beginnt die Asien-Tour mit fünf Grands Prix in sechs Wochen.

Nach Indonesien und Japan, die er wahrscheinlich verpassen wird, folgen nach einer Woche Pause die Grands Prix von Australien, Thailand und Malaysia. "Das ist angesichts der anstehenden Rennen nicht ideal", räumt auch Brivio ein.

"Aber es ist, wie es ist. Wir müssen das jetzt bestmöglich managen." Um die zweite Trackhouse-Aprilia in Japan dennoch an den Start zu bringen, hofft man Testfahrer Lorenzo Savadori. "Daran arbeiten wir. Mal sehen, ob es möglich ist."

In Mandalika ist Oliveiras Teamkollege Raul Fernandez jedoch auf sich allein gestellt. "Hoffentlich kann er bald zurückkehren. Es ist eine Enttäuschung für alle", sagt der Spanier, erklärt aber gleichzeitig: "Letzten Endes haben wir unterschiedliche Programme im Team. Auf mich hat es also keinen direkten Einfluss."