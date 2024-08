Nach Misano-Privattest: Honda kündigt "große Dinge" an, aber nicht für sofort

Im Rahmen der aktuellen Zugeständnisse (Concessions) im MotoGP-Reglement haben die beiden japanischen Hersteller Honda und Yamaha die Zeit zwischen dem Österreich-Grand-Prix Mitte August und dem Aragon-Grand-Prix an diesem Wochenende für private Testfahrten in Misano (Italien) genutzt.

Für Yamaha war neben den beiden Werkspiloten Fabio Quartararo und Alex Rins auch Andrea Dovizioso im Einsatz. Der erfahrene Italiener sprang für den noch immer außer Gefecht gesetzten Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow ein und testete die M1 nicht nur in Misano, sondern auch in Mugello.

Für Honda haben die Werkspiloten Luca Marini und Joan Mir in Misano getestet. Marini verrät: "Anfangs sah der Plan gar nicht so umfangreich aus. Letzten Endes haben wir im Verlauf des Tages aber doch einige Dinge getestet. Ich bin 100 Runden gefahren. Das war zäh, aber ich habe es genossen."

Teamkollege Mir beschreibt den Test als "nicht schlecht". Als gewonnene Erkenntnis spricht er von "kleinen Dingen, die uns in dieser Phase der Saison helfen können". Während es Marini im Verlauf des Testtages auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli auf eine dreistellige Anzahl Runden gebracht, wurde Mirs Testprogramm durch einen Sturz beeinträchtigt.

Marini stellt als Pluspunkt gegenüber der aktuellen Spezifikation der RC213V vor allem die Aerodynamik heraus. Allerdings ist es nicht so, dass die neue Aero schon an diesem Wochenende im MotorLand Aragon zum Einsatz kommen wird.

"Bezüglich der Aerodynamik sind wir meiner Meinung nach einen Schritt vorangekommen", sagt Marini, gibt aber gleichzeitig zu, dass Honda "einen noch größeren Schritt braucht", um aus der nun schon seit Jahren andauernden Formkrise herauszufinden.

"Mit der neuen Aero haben wir jetzt eine gute Balance gefunden. Die müssen wir aber beim offiziellen Misano-Test erst noch verifizieren", sagt Marini und kündigt an: "Im Anschluss daran werden wir dann versuchen, das Paket für das zweite Misano-Wochenende homologieren zu lassen."

Der offizielle Misano-Test mit allen MotoGP-Teams findet am 9. September statt. Das ist der Montag direkt nach dem ersten Misano-Rennwochenende (Grand Prix von San Marino). Das zweite Misano-Rennwochenende (Grand Prix der Emilia-Romagna), worauf sich Marini bezieht, das steht für 20. bis 22. September im MotoGP-Kalender 2024.

Das, was Marini zum weiteren Vorgehen bei Honda sagt, das wird von Teamkollege Mir noch präzisiert. "Ich denke, die kommenden zwei Rennwochenenden, also Aragon hier und dann Misano [1], die werden wir mit dem Paket bestreiten, das wir aktuell zur Verfügung haben. Ein paar Kleinigkeiten vom Test werden wir verfügbar haben, aber die wirklich großen Dinge, die werden erst nach diesen zwei Rennen kommen", so Mir.