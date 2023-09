Nach Moto2-Rückzug: Sito Pons wechselt zu RNF-Aprilia in die MotoGP

Nachdem Sito Pons jüngst angekündigt hat, sich zum Ende dieser Saison als Teambesitzer aus der Motorrad-WM zurückzuziehen und sein Moto2-Team zu verkaufen, hat der 63-Jährige für 2024 bereits eine neue Aufgabe gefunden.

Er wird ab dem nächsten Jahr das Management von RNF-Aprilia in der MotoGP verstärken, und zwar als "Chief Revenue Officer", der sich um die Finanzen kümmert.

"Ich bin begeistert, wieder in die MotoGP zurückzukehren, jetzt als Teil des MotoGP-Teams von RNF. In dieser neuen Rolle bringe ich über 40 Jahre Erfahrung in der MotoGP mit - ein Jahrzehnt als Fahrer und über drei Jahrzehnte als Teamchef in der MotoGP und Moto2", kommentiert Pons die neue Partnerschaft.

"Gemeinsam mit Razlan und seinem Team wollen wir unser Portfolio erweitern, indem wir uns darauf konzentrieren, den Wert des Teams zu steigern. Ich liebe Herausforderungen und ich bin sehr glücklich, Teil dieser neuen Herausforderung zu sein."

Für Gründer und Teamchef Razlan Razali ist Pons mit seiner "umfangreichen MotoGP-Erfahrung, seinen wertvollen Einblicken und seiner Hingabe" genau die richtige Ergänzung, um RNF in Zukunft zu "einem der besten MotoGP-Teams" zu machen.

"Gemeinsam mit Sito ist es unsere Mission, ein nachhaltiges Team aufzubauen und mit unseren Partnern nach strategischer Exzellenz zu streben", so der Teamchef weiter.

Pons, selbst zweimaliger 250er-Weltmeister, gründete Pons-Racing 1992 und ging bis einschließlich 2005 mit Unterstützung von Honda in der Königsklasse an. Nach einer Pause kehrte er 2008 in die WM zurück, zunächst in der 125er-Klasse, dann auch in der 250er-Klasse. Zuletzt war er in der Moto2 und MotoE aktiv.

Mit Bildmaterial von RNF Racing.