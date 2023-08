Nach Noguchis Unfalltod: Für Nakagami war es "schwierig weiterzumachen"

Am vergangenen Mittwoch erschütterte die Nachricht vom Tod des japanischen Nachwuchspiloten Haruki Noguchi die Motorsportwelt. Der 22-Jährige war im Superbike-Rennen der Asia Road Racing Championship am Sonntag gestürzt.

Auch wenn es für Noguchi am MotoGP-Rennwochenende in Spielberg keine offizielle Schweigeminute gab, war er vor allem in den Gedanken der japanischen Fahrer präsent.

So zeigte sich unter anderem Takaaki Nakagami geschockt. "Ich habe mitbekommen, dass er am Sonntag gestürzt war, aber tags darauf hieß sein, sein Zustand sei stabil. Als es dann hieß, dass er verstorben sei, konnte ich es gar nicht glauben", sagt er.

"Mir fehlten die Worte. Ich kann das Gefühl immer noch nicht beschreiben. Es sind schreckliche Nachrichten für Japan und auch für junge, aufstrebende Talente."

"Es macht mich wirklich traurig. Ich sah die Nachricht am Donnerstagmorgen. Danach fühlte ich mich ehrlich gesagt nicht bereit, auf die Strecke zu gehen. Es war schwierig, diese Gedanken abzuschalten und einfach weiterzumachen", gibt er zu.

Persönlich gekannt habe er Noguchi zwar nicht. Trotzdem habe es eine Verbindung zwischen beiden gegeben, sagt Nakagami. "Es war natürlich eine andere Generation mit seinen 22 Jahren. Ich bin 31. Wir sind daher nie Rennen zusammen gefahren."

"Er trat im Asia Talent Cup an, wechselte dann in die japanische und in die asiatische Meisterschaft, wo er die letzten zwei Jahre fuhr. Ich habe natürlich verfolgt, was er macht, weil ich in Japan früher für dasselbe Team gefahren bin und den Teammanager kenne."

"Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen, aber ich kenne ihn und ich glaube, er hatte das Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Er hat in der japanischen und in der asiatischen Meisterschaft viele Erfahrungen gesammelt", weiß Nakagami.

Auch im Rahmen der Motorrad-WM war Noguchi in der Vergangenheit in Erscheinung getreten. 2019 wurde er im Red Bull Rookies Cup Gesamtdritter. Kurz vor seinem Tod hatte er bei den 8h von Suzuka mit SDG-Honda noch Platz zwei gefeiert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.